NAKON BRUTALNIH KAZNI, SUOČIT ĆETE SE I S NOVIM METODAMA NADZORA NA CESTI: HAC će se služiti i optičkim varkama

Hrvatske autoceste najesen počinju s pilot-projektom postavljanja 3D horizontalne signalizacije na čvorištima i odmorištima

Osim odredbi novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima su predviđene novčane kazne od 10.000 do 20.000 kuna za vožnju u suprotnom smjeru, 2000 kuna za nepridržavanje sigurnosnog razmaka te pet do 15.000 za vožnju za najmanje 50 kilometara na sat veću od dopuštene i 2000 kuna za vožnju od 30 do 50 kilometara na sat iznad ograničenja, vozači će se suočiti i s novim metodama reguliranja prometa i nadzora brzine na autocestama.

Naime, Hrvatske autoceste najesen planiraju krenuti s pilot-projektom uvođenja horizontalne 3D signalizacije, koja se, zasad, planira postaviti na 10 čvorišta i pet odmorišta, javlja Večernji list te dodaje kako bi se krajem godine trebalo krenuti i s postavljanje signalizacije za održavanje razmaka među vozilima.

Optičke varke

Trenutno vozače u vožnji suprotnim smjerom “ometaju” znakovi s nacrtanom rukom i natpisom “Stop – krivi smjer” te strelice i vibro-crte. Sada se planira postavljanje nove horizontalne signalizacije koja bi stvarala optičku varku naleta na šiljke ili na veliku izbočinu na cesti.

Zakonom propisani razmak na brzim cestama i autocestama iznosi dvije sekunde, stoga će HAC postavljanjem dodatne signalizacije na dijelovima autocesta gdje se događa najviše naleta na vozila, pokušati osigurati sigurnu udaljenost između vozila. U zona duljine 1500 metara će na svakih 70 metara biti postavljena oznaka koja bi vozačima trebala pomoći u vizualizaciji propisane dvije sekunde. Navodi se kako je sigurna udaljenost između vozila barem dva takva razmaka.

Uz to, na autocestama će se pojaviti i novi znakovi na kojima će pisati “Držite razmak” i “Budite odgovorni”. Njima će se vozače upozoravati kako je telefoniranje u vožnji ili vožnja pod utjecajem alkohola i lijekova smrtonosna.

Tri načina mjerenja brzine

Do sljedećeg se ljeta očekuje i postavljanje kamera za nadzor brzine, koje će mjeriti brzinu na tri načina. Jedan način je mjerenje brzine u presjeku ceste, što će se primjenjivati ispred tunela, mostova i vijadukata. Drugi je način određivanje brzine između dvije točke pomoću utvrđivanja vremena za prelazak dionice između točaka. Treći način uključuje postavljanje prenosivih kamera ispred zona radova na autocestama.

