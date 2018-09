NAKON BERNARDIĆA, PREMIJER BRUTALNO OPRAO I BRUNU ESIH: No ona mu nije ostala dužna: ‘Budite muško, a ja ću biti žensko’

‘Dobro je da Vaši birači znaju da će ako Vam daju glas dobiti ništa, zero’ počeo je Plenković obračun as bivšom stranačkom kolegicom

Nakon Bernrardića, Plenković se prilično žestoko obračunao i s Brunom Esih. Prvo ju je bocnuo zbog neaktivnosti u Sabru, potom ju podsjetio da je njegovom greškom izabrana na listi HDZ-a, da bi ju i pitao gdje joj je pobočnik koji je pobjegao Hasanbegović i sve to nakon što ga je pitala kada će konačno raspisati referendum koji je prema njoj, naravno, legalan.

UŽIVO, VIDJELI SMO JOŠ JEDAN EPSKI OBRAČUN PLENKOVIĆA I MARASA: ‘Vi ste svjetionik. Ako Andrej svjetli kao Bandić, onda ljudi odlaze iz Hrvatske’

‘Dvije godine smo čekali neko vaše pitanje’

“Trebalo je dvije godine da čujemo Vaše zastupničko pitanje. Dobro je da Vaši birači znaju da će ako Vam daju glas dobiti ništa, zero… Kako bi rekao Vaš adžuvan, to je gospodin Hasanbegović, pobočnik iliti dopredsjednik stranke koji je pobjegao, nema ga. Sabor se ponovno sastao, a njega nema. Ima vremena za orkestrirane pitalice i emisije, ali za Sabor vremena nema. Kao ni Vi očito. Vašom pasivnošću i činjenicom da ste dobili mandat HDZ-a, mojom greškom, moram priznati… Da sam vas poznavao, ne biste dobili mjesto na listi. Ali, dobro da Vas je narod upoznao.

Postoji zakon, nije savršen, ali mi ga poštujemo

Što se pitanja tiče, imam jedan okvir, a to je zakon o referendumu koji nije donesen u našem mandatu. On očito nije najbolji, pun je praznina. Pa ga tako i oni koji skupljaju potpise tumače različito. Možete imati rok pa nakon toga odugovlačiti koliko hoćete. Dok su se skupljali potpisi ja nisam rekao niti jednu riječ ni za ni protiv. Tako to rade ozbiljni i odgovorni državnici”, rekao je Plenković, ironično dodajući da se on i ministar uprave Kušćević ne bude svako jutro s namjerom da krše zakon.

‘I vašim prethodnicima su čuvali leđa…’

Odgovorila mu je jednako žestko, a između redova i upozorila da bi mogao završiti kao Karamarko. “Ja sam savršeno zadovoljna s vašim odgovorom. Točno sam znala što ćete reći, ne zanima me što ćete reći o mom radu i stranci, da sam to htjela ostala bi u klubu HDZ-a. Molit ćete Boga uskoro da nas doista nema. Ukoliko mislite da je ovo smjer koji će vas odvesti u drugi mandat, ja vam bacam rukavicu, raspišite izbore, budite muško, a ja ću biti žensko… Znamo vaše prethodnike kojima su čuvali leđa, a kasnije su leđa bila puna noževa. Niste za valjanje u blatu, nabavite si padobran”, poručila je Esih.

Rekla je i da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković spriječio nju i njene stranačke kolege da dođu na Vinkovačke jeseni kako bi premijer mogao plesati kolo u miru.

“To je gnjusna laž koju je spomenuo Hasanbegović, to je najobičnija neistina , sram vas bilo”, rekao je pak Jandroković.