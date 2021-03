OSAM EUROPSKIH ZEMALJA JE SUSPENDIRALO ASTRAZENECU: Hoće li i Hrvatska? Marija Bubaš: ‘Nema potrebe stvarati strah’

‘Mi tu seriju cjepiva nemamo, a utrošili smo oko 80 posto pristiglih doza AstraZenece, i sve je prošlo bez posljedica’, rekla je Bubaš

Cijepljenje AstraZenecom dosad je zaustavilo šest europskih zemalja. Osim Austrije i Danske, to su učinile Estonija, Litva, Luksemburg, Latvija, Danska i Norveška.

Sporna serija cjepiva isporučena je u još 17 europskih država. Hrvatska nije među tim zemljama, rekao je Krunoslav Capak.

Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marija Bubaš, komentirala je činjenicu da je Danska privremeno obustavila cijepljenje cjepivom AstraZenece protiv covida-19 nakon izvješća o slučajevima stvaranja krvnih ugrušaka, od kojih je jedan zabilježen u zemlji.

Bubaš je za N1 kazala kako se u Hrvatskoj zasad ne razmišlja o obustavi cijepljenja, te ponovila kako ta serija cjepiva nije stigla u Hrvatsku.

“Istražuje se i navodno je povezano – ne možemo takvo što potvrditi niti opovrgnuti. Mi ćemo postupati po potvrdi. Mi tu seriju cjepiva nemamo, a utrošili smo oko 80 posto pristiglih doza AstraZenece, i sve je prošlo bez posljedica”, rekla je Bubaš te dodala kako je u slučaju kada je kod nas došlo do smrti nakon cijepljenja, ustanovljeno je da ona nije bila povezana s cijepljenjem.

‘Ne treba stvarati strah’

Takve su nuspojave moguće i kod drugih cjepiva, no ona su u višedesetljetnoj primjeni, pa se o tome ne govori na tako bombastičan način. Kada se počelo cijepiti Pfizerom, građani su prijavljivali nuspojave i komentiralo se među ljudima kako Pfizer ima mnogo nuspojava, ali tada je njega bilo najviše – a AstraZenece nije bilo”, objasnila je Bubaš.

Dodala je i kako je trećina osoba cijepljenih jednom ili dvije doze AstraZenecina cjepiva bez posljedica.

“Ne bih govorila o tome da u Hrvatskoj treba zaustaviti cijepljenje. Dok ne budemo imali točne i provjerene podatke nema potrebe stvarati strah prema cjepivu”, kazala je Bubaš.

Komentirala je i napise New York Timesa koji je objavio kako je Europska unija u prethodnom razdoblju isporučila preko 30 milijuna doza izvan EU-a, i time možda uskratila svoje građane.

“Ne znamo jesmo li zato dobivali manje isporuke nego što je to bilo planirano. Ne mogu reći koliko je to doza bilo, no ako se radilo o državama u kojima građani žive u lošim uvjetima i koje su ekonomski slabije moći, to nije bilo ništa loše. To je bilo opravdano.

Ako želimo zaustaviti širenje epidemije, moramo cijepiti i strance koji ovdje žive, u Hrvatskoj, koji ovdje rade, bez obzira na to što su državljani drugih zemalja – naravno, prema planu cijepljenja. Dobro je da se cijepe i ljudi u našem okruženju i u zemljama u okruženju, kako bi obuzdali epidemiju”, kazala je Bubaš.

‘Pada nam broj umrlih’

Navodi kako se dolazak trećeg vala nagovještava još od rujna, ali da ona smatra da nismo u trećem valu.

“U zadnja se tri tjedna prati blagi porast zaraženih i hospitaliziranih, ali ne bih govorila o trećem valu. Pada nam broj umrlih kao posljedica zaraze.

Pretpostavljam da su se ljudi zasitili mjera, ali moramo ih se pridržavati, nositi maske i prihvatiti ponuđeno cjepivo, te se suzdržavati od fizičke bliskosti s ljudima s kojima se susrećemo i nositi masku, održavati distancu… Time ćemo sačuvati zdravlje obitelji. Tu se uglavnom radi o mladima koji nisu u planu cijepljenja”, rekla je Bubaš.

Kaže kako deset posto zaraženih završi s ozbiljnijom kliničkom slikom.

“Treba se čuvati do zadovoljavajuće razine cijepljenosti, koju se nadamo da ćemo postići do svibnja ili lipnja”, zaključila je Bubaš.