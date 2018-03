NAKON 8 GODINA PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV KERUMOVE SESTRE: ‘Nije bilo utaje, to je sve neutemeljeno’

Kaznena je prijava podignuta još 2010. godine nakon što je utvrđeno da je Željko Kerum jahtu vrijednu 10 milijuna eura, inače u vlasništvu tvrtke Kerum d.o.o., koristio u privatne svrhe, a tvrtki to nije plaćao.

Općinsko je državno odvjetništvo završilo istragu i podiglo optužnicu protiv Nevenke Bečić, sestre Željka Keruma, zbog utaje poreza. Podizanje optužnice dolazi osam godina nakon što je Porezna uprava podigla kaznenu prijavu protiv nje.

Bečić: ‘To je sve neutemeljeno’

Za to je Kaznenim zakonom predviđena zatvorska kazna od jedne do deset godina. Nevenku Bečić i tvrtku ODO Split tereti se za utaju poreza u iznosu od četiri i pol milijuna kuna, a vezano uz slučaj korištenja jahte ‘Joke’, piše Slobodna Dalmacija. ‘Ne bih vam davala nikakve izjave, nikakve utaje tu nije bilo, tri puta je odbijan zahtjev za istragu, to je sve neutemeljeno. Hvala vam’, rekla je Nevenka Bečić nakon podizanja optužnice. Kaznena je prijava podignuta još 2010. godine nakon što je utvrđeno da je Željko Kerum jahtu vrijednu 10 milijuna eura, inače u vlasništvu tvrtke Kerum d.o.o., koristio u privatne svrhe, a tvrtki to nije plaćao.

Kerum tvrdio da je boravak na jahti plaćao

Županijski je sud u Splitu najprije odbio istragu, no da ipak ima osnove za nju, odlučio je kasnije Vrhovni sud. Prvotni iznos utajenog novca za porez bio je 2,9 milijuna kuna, no iznos je godinama narastao. Odmah nakon kaznene prijave su Kerum i njegova sestra Nevenka govorili da se sve to događa zbog političkog progona i da nisu utajili porez.



‘Ono što se hoće insinuirati je da je Željko Kerum koristio jahtu. Zašto ne bi? On je iznajmio jahtu, a ja sam, odnosno firma “Kerum”, mu je ispostavila fakturu 250.000, 300.000 kuna za to, ovisno koliko je dana koristio, i na to je plaćen PDV. Tu su jahtu iznajmljivale i druge osobe, pa i pravne osobe. Za to postoji uredna dokumentacija, sve je evidentirano, naplaćeno i provedeno. A to što je baš sad kad smo u politici došlo do te situacije, da netko nešto… Budući da nije bilo uspjeha u ranijim pokušajima nakon dobivenih izbora… Sad je trebalo naći nešto drugo, inscenirati, iskonstruirati da se narodu ubaci buba u u uhu’, rekla je tada Bečić, piše Slobodna Dalmacija. I Željko Kerum je tada rekao da je sve neutemeljeno i da je boravak na jahti plaćao te da za to postoje dokazi.