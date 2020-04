NAKON ZARAŽENIH U SPLITSKOM DOMU, CAPAK TVRDI: ‘Imamo sumnje za domove u Sisku, Pločama, Vinkovcima’

‘Vrlo je vjerojatno da je virus ušao s nekim od djelatnika’

Novi neželjeni gost domova za starije je Covid-19, a upravo je to scenarij koji nitko nije želio. No, dogodilo se i to prvo u splitskom domu. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, danas je za Dnevnik Nove TV potvrdio da je službeni broj zaraženih u tom domu porastao i da ima sumnje u vezi nekih drugih domova za umirovljenike u Hrvatskoj.

“Vrlo je vjerojatno da je virus ušao s nekim od djelatnika. U prošloj smjeni koja je završila u nedjelju ima osam djelatnika pozitivnih. S obzirom na to da ima teško pokretnih osoba, vjerojatno je virus ušao s nekim od zaposlenih”, rekao je Capak za Dnevnik Nove TV te dodao da je izvid pokazao da je temperatura kod štićenika krenula puno prije nego što se to saznalo.

Capak je na televiziji rekao da je novih 36 slučajeva zaraze u splitskom domu, no ta brojka se u međuvremenu povećala. Naime, kako prenosi 24sata Stožer splitsko-dalmatinske županije objavio je da je u domu 40 zaraženih. Četvero ljudi treba ponoviti test.

BEROŠ PORUČIO: ‘Nalazimo se u kritičnom razdoblju, ali ovo nije crni scenarij. U mojoj glavi mjesta za popuštanje nema’

’36 je pozitivnih u tom domu, a tu su i nove sumnje’

“Otkad su epidemiolozi ušli u dom, od 6. travnja, identificirano je 19 ljudi koji su febrilni. Oni su testirani i danas imamo rezultate tog testa – od 53 testirana, 36 je pozitivnih. Jučer smo znali za četiri djelatnika iz te smjene, danas znamo za osam”, rekao je.

Capak je spomenuo i da je danas dojavljeno još nekoliko sumnji u zarazu u domovima, a riječ je o Sisku, Vinkovcima i Pločama. Jedan je štićenik pozitivan u Koprivničko-križevačkoj županiji, dodao je Capak i dodao da je napravljen epidemiološki izvid.

RAVNATELJICA SPLITSKOG JAVNOG ZDRAVSTVA: ‘Nije točno da se nije moglo stupiti u kontakt s epidemiolozima, pa imamo četiri linije’

O dopuštenoj procesiji na Hvaru

Procesija na Hvaru povodom Uskrsa je dopuštena, a prema Capakovim riječima, organizator je poslao o tome službeni upit Nacionalnom stožeru.

“Radi se o tradicionalnom događaju koji je zaštićen i kulturna baština, taj je događaj gradu Hvaru i stanovnicima otoka Hvara bitan. Mi smo govorili da će Krizni stožer razmatrati situaciju od slučaja od slučaja. Ako postoji mogućnost da se apliciraju stroge epidemiološke mjere za koje možemo reći da su sigurne – stožer će razmatrati dopuštanje takvog događanja. To će biti pod posebnim uvjetima, sudjelovat će svega 15 osoba”, rekao je Capak i dodao da će se svi sudionici držati propisanih mjera i pravila i te da će to biti pod nadzorom lokalnog stožera.

KAKO JE I ODAKLE KORONAVIRUS PREŠAO NA ČOVJEKA? Je li doista tržnica u Wuhanu odigrala ključnu ulogu u svemu, ili ipak ne?

‘Iduća dva do tri tjedna su ključna’

Odgovarajući na pitanje o otvorenim ugostiteljskim objektima, Capak kaže da ga žaloste takve vijesti jer je situacija ozbiljna pa smatra da bi to svi trebali shvatiti ozbiljno i poštivati propisane mjere. Istaknuo je da epidemiolozi nisu za represivne mjere. No, da su iduća dva do tri tjedna ključna.

“Mi smo smanjili broj u samoizolaciji, nemamo više toliko ulaza iz inozemstva, imamo nešto više pozitivnih slučajeva pa su to uglavnom njihovi kontakti. Trebali bi još dodatno smanjiti taj bazen jer iz tog bazena ljudi u samoizolaciji, dakle od kontakata se rotiraju oni koji postanu pozitivni. To radimo na način da propisujemo mjere i kontroliramo njihovo provođenje. I testiramo ljude, kao što vidite po rezultatima – nema nekih velikih odstupanja”, istaknuo je Capak i rekao da treba čekati na trenutak kada će broj novih zaraženih kontinuirano padati.

Objašnjava da će se tada krivulja izravnati i da se tek tada može razgovarati o tome da će situacija biti bolja. Isto tako, rekao je da što se tiče koronavirusa, nulti pacijent nije pronađen.

JOŠ TROJE ŠTIĆENIKA IZ SPLITSKOG DOMA PREBACILI U BOLNICU: ‘Pokušali smo razgovarati s ravnateljem, nije se javio’

Nema opuštanja

Ravnatelj HZZJ-a i član Nacionalnog stožera CZ Capak također smatra da vezano uz epidemiju, nema razloga za previše opuštanja.

“Mi smo iz drugih razloga dopustili da se koriste tržnice, i tržnice se ne koriste onako kako su se koristile prije, nego na jedan poseban način; i te tržnice ne izgledaju kao što su izgledale prije”, kazao je Capak.

“Htjeli smo omogućiti ljudima da se u ovo predblagdansko vrijeme opskrbe svježim, hrvatskim proizvodima. Ukoliko se ne budu pridržavali mjera koje smo propisali, mi u svakom trenutku te tržnice možemo zatvoriti”, upozorio je.

