NAKON VIŠE OD 20 GODINA OD DOMOVINSKOG RATA: U samo dva mjeseca 4000 branitelja zatražilo status ratnog vojnog invalida

‘Riječ je o onima koji su propustili rok za podnošenje zahtjeva, ali koji imaju medicinsku dokumentaciju i koji su čekali da Zakon stupi na snagu kako bi ostvarili status. Među njima je i određen broj ljudi koji je podnosio zahtjev u vremenu kada se to nije moglo pa im je zahtjev odbačen’.

U prva dva mjeseca ove godine čak 3955 osoba, na temelju novog Zakona o braniteljima, podnijelo je zahtjev Ministarstvu branitelja za priznavanje statusa hrvatskog vojnog ratnog invalida. Najveći broj odnosi se na zahtjeve na temelju psihe, njih 2247, te po osnovi psihe i ostalih bolesti, njih 1397, dok je zahtjeva za status po osnovi ostalih bolesti uputilo njih 311, piše Večernji list.

Voditelj Sektora normativnih poslova u Ministarstvu branitelja Ivica Akmadža tvrdi kako broj onih koji su se prijavili 23 godine nakon Domovinskog rata ne iznenađuje već je očekivan. Pritom podsjeća da je od 31. prosinca 2005. godine, nakon samo godinu dana od stupanja na snagu, zatvoren zakonski rok za ostvarivanje statusa HRVI-ja temeljem bolesti te da aktualna Vlada nakon 12 godina želi ispraviti nepravdu prema onima koji svoja prava unutar spomenute godine dana iz brojnih razloga nisu uspjeli ostvariti.

Mogu raditi, no i biti kandidati za mirovinu

“Prema našoj evidenciji, oko 5000 branitelja već se godinama kontinuirano liječi, među njima su i oboljeli od PTSP-a. Riječ je o onima koji su propustili rok za podnošenje zahtjeva, ali koji imaju medicinsku dokumentaciju i koji su čekali da Zakon stupi na snagu kako bi ostvarili status. Među njima je i određen broj ljudi koji je podnosio zahtjev u vremenu kada se to nije moglo pa im je zahtjev odbačen”, kazao je za Večernji list Akmadža dodajući kako ovaj put vremenski rok nije ograničen pa se očekuje još zahtjeva.



One koji podnesu zahtjev očekuje stručna procjena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, a potom i odlazak pred vijeće vještaka pri Zavodu za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju. Nakon vještačenja Vijeća vještaka sa svom dokumentacijom reviziju tog mišljenja provodi vijeće viših vještaka, a nakon provođenja postupka revizije predmet se vraća na ured državne uprave koje, ovisno o nalazu i mišljenju, donosi rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida.

Prođu li uistinu testiranja, valja reći i to da branitelje-invalide na kraju putu čeka simboličan iznos invalidnine. Primjerice, naknada za 20 posto utvrđenog invaliditeta iznosi tek 114 kuna, a za 40 posto, a takvih je najveći broj, iznosi samo 229 kuna. Branitelj s ostvarenom invalidninom može nastaviti raditi, ako mu zdravstveno stanje to dopušta, no invalidski mu status, što je još važnije, omogućuje “kandidaturu” za ostvarivanje mirovine.