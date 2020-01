NAKNADNO OTKRIVEN GOVORNIČKI BISER MINISTRA KRSTIČEVIĆA: ‘Imaš bojište i ljudi stradavaju. Imaš tržište i ljudi ne stradavaju’

Isječak govora ministra obrane i potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića povodom njegovog prijema u Kuću slavnih Ratne škole kopnene vojske SAD-a kruži ovih dana društvenim mrežama

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević često je znao zbunjivati i zabavljati javnost svojim izjavama i govorima koji su, u retoričkom smislu, bili poprilično konfuzni ili, narodski rečeno, bez glave i repa. Isječak jednog od takvih njegovih govorničkih nastupa kruži ovih dana društvenim mrežama. Riječ je o govoru koji je Krstičević održao 27. ožujka 2018. godine kada je svečano primljen u Kuću slavnih Ratne škole kopnene vojske SAD-a.

Izvrsne vojničke i loše govorničke vještine

Ta je škola najviša obrazovna instituciji Kopnenih snaga američke vojske, osnovana 1901. godine, koju su pohađali i neki od najslavnijih američkih generala poput Dwighta D. Eisenhowera, Georgea S. Pattona i Omara Bradleyja. Krstičević je prvi visoki časnik iz Hrvatske koji se školovao u Ratnoj školi kopnene vojske SAD-a te je uspješno završio 1998. godine.

No, koliko su Krstičevićeve vojničke i zapovjedničke vještine nesumnjive, toliko su mu one govorničke prilično dvojbene. Pokazuje to i kratki isječak spomenutog govora u kojemu hrvatski ministar obrane uspoređuje ratište i tržište te objašnjava što je vizija.

Ja sutra ujutro na kolegiju prije kave pic.twitter.com/JicowllU2X — MariE (@MarijaZG) January 7, 2020

I u vojsci i u biznisu treba imati viziju

“Ključna stvar da imaš viziju. I ključna stvar u vojsci: imaš bojište i ljudi stradavaju. S druge strane u biznisu, imaš tržište i ljudi ne stradavaju”, kazao je Krstičević.

Zainteresirani za čitav govor ministra Krstičevića na svečanosti povodom njegovog primanja u Kuću slavnih Ratne škole kopnene vojske SAD-a isti mogu pogledati i poslušati u ovoj snimci…