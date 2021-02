NAKNADNA PODRHTAVANJA SU NORMALNA: Nakon jednog potresa magnitude 6 slijedi njih 10 snage 5, 100 jačine 4, 1000 od 3…

Prema svim dosadašnjim istraživanjima i analizama glavnih potresa, naknadni potresi su u potpunosti normalni

Jučer je u 13.08 potres magnitude 4 po Richteru pogodio sisačko-moslavačku županiju s epicentrom kod Glinske poljane. To je već 960. u posljednja 53 dana.

NOVI POTRES ZATRESAO TLO KOD PETRINJE: Magnituda je bila 4,0 prema Richteru, a osjetio se i u Zagrebu; ‘Zaljuljala se kuća’

Razdoblje naknadnih potresa je nepoznato

Nakon jednog potresa magnitude 6, slijedi, 10 potresa od po 5 po Richteru, odnosno 100 potresa magnitude 4, 1000 potresa od 3. Naravno ne može se znati točno u kojem razdoblju će se dogoditi naknadni potresi, prenosi RTL Direkt.

A evo što se događalo zadnjih 50 dana na Baniji.

Prema podacima seizmološke službe od 28. prosinca 2020. do 15. veljače 2021. ukupno je zabilježen jedan potres magnitude veće od 6, dva potresa bila su između 5 i 6, bilo je trinaest magnituda između 4 i 5, 98 potresa od 3 do 4 i 846 potresa magnituda od 2 do 3.