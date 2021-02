NAJŽEŠĆE MILANOVIĆEVE UVREDE KOJE SMO IKAD ČULI: ‘Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo…. Protiv fašističko-boljševičkog terora!’

Predsjednik je pronašao novu metu

Predsjednik Republike Zoran Milanović na svom je Facebooku odgovorio Vedrani Rudan koja ga je ranije nazvala “potkapacitiranim divljakom”.

Milanovićev post je izuzetno nabijen, a Vedranu Rudan eksplicitno vrijeđa.

“Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo. Protiv fašističko-boljševičkog terora u javnom prostoru! No pasaran! Za slobodu govora, normalnosti i zdravog razuma. Zoran Milanović, predsjednik stranke i Vlade koja je Hrvatskoj dala, u to vrijeme, jedan od tri najavangardnija zakona o registriranom partnerstvu; Vlade koja je vratila građanima opljačkane rate kredita; Vlade koja je pružala aktivnu podršku manjinama i stvarno slabijima”, napisao je Milanović na Facebooku.

RUDAN IZVRIJEĐALA MILANOVIĆA KAO NITKO DO SADA: ‘On je potkapacitirani divljak. Spas bi bio ostane u krevetu i hrče do kraja mandata’

Spisateljica i blogerica Vedrana Rudan ranije je u razgovoru za N1 kritizirala Milanovića.

“Milanović nije u hrvatskoj politici od jučer. On je jedan u nizu potpuno nekvalificiranih osoba koje se bave poslom s kojim nemaju veze, divljak koji nije za Hrvatsku učinio ništa. On se usuđuje reći da udruga B.a.B.e ima ružno ime, ta udruga je čudo učinila za žene. Njemu govoriti bilo što je gubljenje vremena jer je taj čovjek potkapacitiran, intelektualno nevin, to je banalna fraza, ali ja u to iskreno vjerujem”, rekla je.

Rudan se osvrnula i na Milanovićevu izjavu da nije isto ako o zlostavljanju progovara glumica koja je dobro plaćena za svoj posao i obična radnica.

“U kapitalizmu ako se ti dižeš i tebi netko daje pet milijuna dolara, taj netko će na tebi zaraditi 50. Svako Milanovićevo dizanje ne vrijedi ni pet para, a kamoli jedan dolar i na svom sam blogu rekla da bi za Hrvatsku bio spas kad se on uopće ne bi dizao iz kreveta, nego da ostane u njemu i hrče tamo do kraja amandata. Taj čudak i taj mačo divljak nam zaista ne treba. Ja nisam razočarana u Milanovića, nego u narod kojeg ga je izabrao. Ako Hrvatskoj treba takav karakter eto joj ga”, smatra Rudan.

‘Milanović nema šanse samnom u verbalnom ratu’

Zanimljivo, odgovorila je i na pitanje boji li se da će Milanović sada nju napasti, što se upravo i dogodilo. Kazala je da se ne boji.

“Ja sam nitko, obična građanka sam, iza mene ne stoji horda sljedbenika, osim mojih čitatelja. U ratu, u fizičkom bi ja tu već dobila svoje, ali u verbalnom on šanse nema jer mu je vokabular siromašan, oterećen kojekakvim latinskim citatima, on je čovjek van svijeta, on lupeta što mu prvo padne na pamet i misli da je jako šarmantan. Voljela bih da ima bar elementarne pristojnosti”, kazala je Rudan.