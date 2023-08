Iako je u nekim prethodnim vremenima vrhunac potrošnje energije bio u zimskim mjesecima zbog velikih hladnoća, zadnjih godina svjedočimo da su pikovi sasvim suprotni, u ljetnim mjesecima, piše u petak Večernji list.

Klimatske promjene i razvoj tehnologije doveli su do masovne rasprostranjenosti klima-uređaja, a kada se na to doda turistički karakter Hrvatske tijekom ljeta s milijunima dodatnih privremenih stanovnika – turista, jasno je da do najveće potrošnje dobara, i to ne samo energetskih, dolazi upravo tijekom srpnja i kolovoza.

Rekord u potrošnji u jednom satu

Srpanj 2023. ostat će upisan u povijesti kao najtopliji mjesec u posljednjih 120.000 godina, kako tvrdi Klimatski institut EU.

Zbog izrazito visokih temperatura u prvoj polovici mjeseca trošili smo ogromne količine električne energije za hlađenje. Kako ističu iz udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske, 17. srpnja između 14 i 15 sati u Hrvatskoj je zabilježen ovogodišnji rekord u potrošnji električne energije, iznosio je čak 3167 MWh.

Ovo je, navode iz OIEH-a, i najveći rekord u potrošnji u jednom satu otkad postoje mjerenja sofisticiranom opremom. Apsolutni rekord u jednom satu odnosio se i na najveće opterećenje sustava, piše novinar Večernjeg lista Darko Bičak.