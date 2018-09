NAJVIŠE GA PAMTIMO GOLOG DO PASA: Kako je Darko Milinović od obrane Partije došao do Predsjedništva HDZ-a, da bi ga na kraju izbacili

Danas je izbačen iz HDZ-a, no poželio im je sve najbolje. Nekada je, pak, branio partiju, a vezao se lancima, a prizori njega golog do pasa, mnogima su se urezali u mozak

Darko Milinović danas je izbačen iz HDZ-a. Jednoglasnu odluku donio je stranački Visoki časni sud zbog, kako kažu, osobito teške povrede članske obaveze.

Sada već bivši HDZ-ovac, rođen je travnju 1963. godine. Godine 1987. je završio Medicinski fakultet u Zagrebu, a devet godina kasnije položio je specijalistički ispit iz Ginekologije i opstetricije. Politička karijera uzlaznom mu je putanjom krenula oko 1998. godine kad je izabran za člana Poglavarstva Grada Gospića.

Nakon toga je dobivao pozicije unutar stranke, dogurao do mjesta člana Predsjedništva HDZ-a te pozicije župana ličko-senjskog.

Partija za partiju

No, prije njegove HDZ-ovske karijere, branio je partiju i Ivicu Račana što se jasno vidjelo u jednom njegovom, javno objavljenom pismu u Večernjem listu koje je, za vrijeme služenja vojnog roka, napisao 1990. godine povodom fijaska 14. izvanrednog kongresa SKJ. U njemu je kritizirao komuniste iz Donjeg Lapca te branio Ivicu Račana.

‘E, pa komunisti Donjeg Lapca, poslije vaših neargumentiranih ocjena i kritika upućenih samo dvama SK, u jednom sam se trenutku zapitao jeste li vi doista komunisti ili… Ali ipak, nadam se, ma uvjeren sam da smo mi ostali Ličani prošli taj razvojni put koji vi sada proživljavate, mislim da za nacionalizam za koji upravo optužujete SKH da isti taj tinja negdje među vama (nadam se ne svima). I. Račanu, ako nastavite ovako kao do sada, mislim da zime neće biti za takav SKH’, napisao je tada Milinović.

To je pismo isplivalo kad ga je Ivo Sanader postavio za ministra zdravstva u svojoj vladi te je on tada kazao kako je to više bilo pismo neslaganja s Miloševićevom politikom. ‘Sjećam se bitne rečenice koju sam napisao: Milošević ne može smatrati da će nedemokratskim pucanjem u leđa Albanaca riješiti situaciju na Kosovu. I još sam napisao da se hrvatski komunisti nisu proslavili jer se tome nisu usprotivili’, rekao je Milinović svojedobno.

Vezivanje lancima i kritičan zakon

Godine 2000. Milinović se simbolično vezao lancima zbog uhićenja tzv. gospićke skupine u koju su spadali Tihomir Orešković, Mirko Norac i Stjepan Grandić, kasnije osuđeni za ratne zločine. Kad su ga zbog toga prozvali, rekao je da se nije vezao iz potpore Norcu nego iz protesta zbog ‘načina koji su njegove prijatelji branitelje izvodili iz kuća, naoružanim upadom u kuće’.

Još jednu upitnu političku epizodu imao je kao ministar kreirajući restriktivan Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. Stručnjaci su tada govorili da će broj djece začete potpomognutoj oplodnjom pasti za tridesetak posto, a oporba ga je kritizirala nazivavši ga najrigidnijim u Europi jer uskraćuje pravo na roditeljstvo brojnim parovima koji ne mogu imati djecu.

Nakon Sanaderovog odlaska, Jadranka Kosor postavila ga je za potpredsjednika Vlade, no nakon poraza od Kukuriku koalicije, upravo on bio je jedan od onih koji su joj se suprotstavili na unutarstranačkim izborima. Iako je slovio za najizglednijeg pobjednika tih izbora, i njega i Kosor porazio je Tomislav Karamarko.

Neokrznut u Fimi mediji

Što se pak velike korupcijske afere Fimi Media tiče, blagajnica Branka Pavošević je svjedočila kako je Milinović godinu dana, od lipnja 2008. godine primao između 8000 i 10.000 kuna na mjesec iz tzv. crnog fonda. ‘Milinović bi me znao nazvati i pitati, Branka ima li ono za mene’, rekla je tada. On je sve zanijekao i rekao da je primio samo donacije od po 35.000 kuna koje je predao župniku u Bilaju za izgradnju razrušene crkve.

Prije nekog vremena sukobio se nekim Plankovićevim ljudima zbog imenovanja ravnatelja NP Plitvička jezera zbog čega je i odstupio s mjesta predsjednika županijske organizacije HDZ-a. I tada se govorilo o njegovu potencijalnom izbacivanju iz stranke no do toga ipak nije došlo.

Napravio krivi potez

Ipak, čini se kako je svojim prošlotjednim ponašanjem izazvao vodstvo stranke pa su ga, kako kažu, zbog osobito teške povrede članske obaveze, odlučili isključiti iz svojih redova.

Iako je i sam još prije nekoliko dana govorio da ga ne mogu izbaciti iz stranke jer se sukladno pripisniku o provođenju unutarstranačkih izbora ne mogu pokrenuti stegovni postupci protiv člana HDZ-a od vremena kada se raspišu izbori, čini se da je bio u krivu.