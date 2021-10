Već tri dana u medijima se priča o mitskom sastanku Sandre Benčić i smijenjenog šefa Holdinga Nikole Vukovića. Ona tvrdi da je on tražio sastanak, on da nije imao nikakav interes ali došao je iz pristojnosti. Na kraju se iskristaliziralo da je medijator bio Dario Juričan.

"Bio sam tamo kao medijator i moram reći ono iz čiste emocije. Meni je stalo do grada, građana, došao sam tamo u namjeri da ekipu koja se posvađala i koja je bila pred velikim sukobom dovedem za stol i da nađu zajednički jezik na razlazu. To je tako eskaliralo da medijski rat ne staje. Odlučio sam ne sudjelovati u tome. Bio sam medijator i moja funkcija je završila kad sam izašao iz prostorije", kazao je Juričan u RTL Direktu.

No, nije želio otkriti najvažnije pitanje oko kojeg se spore Vuković i Možemo! - tko je predložio sastanak? 'Ta priča je za mene završila", odgovorio je Juričan i otkrio da Vukovića zna nekoliko godina i da ga je upoznao kada je radio film o Milanu Bandiću.

"Činio mi se kao vrstan stručnjak koji mi je pokazivao kako Holding funkcionira, bio mi je odličan izbor za informacije o Holdingu. Upoznao sam tamo njegovog sina Vuka koji je dobar ekonomist i ostali smo si dobri. OK sam s ekipom iz Možemo. To su aktivisti koje podržavam deset godina, koji su htjeli najbolje ovom gradu. Vuković je čovjek koji bi dao desnu ruku za Holding i grad. Imate te dvije strane koje se nakon tri mjeseca posvađaju. Onda sam ja tu čovjek koji se borio za grad da se riješimo korupcije i kriminala, a nakon tri mjeseca se uspiju posvađati. To mi je bilo katastrofa", kazao je.