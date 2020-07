NAJVEĆI STRAH – PREOPTEREĆENOST BOLNICA: ‘Testiranje je mali trošak u odnosu na ono što bi se moglo dogoditi ako se epidemija rasplamsa’

‘Kapacitete treba čuvati za sve koji trebaju bolničku skrb, treba shvatiti da testiranje je mali financijski trošak u odnosu a ono što bi se moglo dogoditi ako se epidemija rasplamsa. Želimo izbjeći scenarij iz Bergama’, rekla je dopredsjednica Hrvatske liječničke komore

Ivana Šmit, dopredsjednica Hrvatske liječničke komore, za Novi dan N1 televizije, rekla je kako vjeruje da će se, iako su veledrogerije zaprijetile da će od ponedjejlka obustaviti dostavu lijekova u bolnice, Vlada pronaći rješenje i da se dostava lijekova i zaštitne opreme neće obustaviti. Veledrogerije će, navodno, od ponedjeljka obustaviti isporuku lijekova i potrošnog materijala bolnicama zbog duga koji u ovom trenutku iznosi 4,2 milijarde kuna.

“Do takvog scenarija, mislim, neće doći, jer vjerujem da Vlada i ministarstvo neće dozvoliti da se opstruira mogućnost da građani dobiju adekvatnu zaštitu – do čega bi došlo ako bolnice ne dobiju adekvatne lijekove i zaštitnu opremu. Situacija u ekonomiji nije dobra, svi smo, kao i veledrogerije, blokirani do određene mjere, no vjerojatno postoji rješenje koje će zadovoljiti parcijalne interese veledrogerija i omogućiti protok sredstava. Na vladajućoj je većini da riješi situaciju i omogući nastavak normalnog funkcioniranja bolnica.

Mi kroz sve relevantne dionike putem dijaloga pokušavamo prezentirati javnosti informaciju da se dugovi parcijalno rješavaju ubrizgavanjem financijskih injekcija, ali da su dugovi nagomilavani godinama unazad. Liječenje je skupo, imamo nove lijekove, tehnologije, i potrebno je napraviti temeljnu analizu zdravstvenog sustava i ustanoviti na što se novac troši, te napraviti uštede koje nisu na uštrb pacijenata, zdravstvenih radnika i medicine. Od temeljnih reformi treba krenuti, a ne da se u kampanjama stalno mnogo toga obećava i ništa ne učiniti, a da zdravstvo stalno čeka neki novi mandat. Treba napraviti novi start i vidjeti gdje se može sjeći”, rekla je Ivana Šmit.

Zavrzlame s plaćanjem prekovremenih

Kaže kako se i dalje nastavlja zavrzlama s plaćanjem prekovremenih sati.

“Oni nam se ne isplaćuju na odgovarajuć način. Vjerojatno je dio problema i situacija s koronavirusom, no to nikome ne daje pravo da liječnike zakida za plaće”, govori.

Na pitanje mogu li nam bolnice postati preopterećene kaže da se toga svi pribojavaju.

“Podupiremo namjeru povećavanja testiranja, kako bi se svi kontakti time obuhvatiti, jer svi koji su zaraženi potencijalni nositelji virusa. To je jedini način da zaustavimo širenje i onemogućimo prodor u staračke domove i bolnice. Kapacitete treba čuvati za sve koji trebaju bolničku skrb, treba shvatiti da testiranje je mali financijski trošak u odnosu na ono što bi se moglo dogoditi ako se epidemija rasplamsa. Želimo izbjeći scenarij iz Bergama”, rekla je Ivana Šmit.