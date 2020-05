NAJVEĆI HRVATSKI IZVOZNI PROIZVOD: Brodosplit sagradio gigantski brod vrijedan 106 milijuna eura; ‘Naša je filozofija jednostavna’

Novogradnja 487 putničkog broda za polarne ekspedicije Ultramarine, vrijedan 106 milijuna eura, porinut je u subotu u Brodograđevnoj industriji Split​, a ministar gospodarstva Darko Horvat ustvrdio je kako je to najveći hrvatski izvozni proizvod.

Brod je u more porinula kuma Andrea Mutak ​članica​ Udruge Anđeli, koji se brinu o djeci najtežim tjelesnim invalidima i s teškoćama u razvoju. Nakon porinuća je izjavila kako je sretna zbog svega, čestitavši radnicima škvera na odličnom poslu. Bila je počašćena svojim “velikim kumčetom kojem želi sretan put i mirno more”.​

Ministar Horvat istaknuo je kako su u mandatu ove vlade išla tri projekta koji su dobili državno jamstvo, od čega su dva projekta isporučena i državna jamstva vraćena u državni proračun. Današnji projekt je treći po redu, završen je 70 posto, a siguran je da će u nekoliko sljedećih mjeseci državno jamstvo ​koje su dali za taj brod biti vraćeno u državni proračun​.

“To je jednostavna filozofija na kakav način funkcioniramo u ove tri godine. Brodosplit dokazuje da brodogradnja u Hrvatskoj može biti profitabilna. Na ovom brodu kroz kamatu je zaradila Hrvatska banka za obnovu i razvitak, kroz isplate poreza i doprinosa korist ima lokalna zajednica​ i državni proračun, kao i drugi javni servisi”, poručio je Horvat.

Svi oni koji smatraju da Hrvatskoj brodogradnja ne treba ovo je onaj pravi demantij”, dodao je i kazao da su to projekti, sofisticirani proizvodi i u ovom trenutku najveći te najkompliciraniji hrvatski izvozni proizvod​.​

Direktor Brodosplita Tomislav Debeljak objasnio je kako je Ultramarine ugovoren s američkom tvrtkom Quark Expeditions, u sastavu Travelopia grupacije. Dug je 128 metara i širok 21,5 metara, a moći će primiti do 200 putnika o kojima će se brinuti 140 članova posade u 103 luksuzno uređene kabine i javnim prostorima​.​

Vrijednost broda je veća od 106 milijuna eura, a kredit za njegovu gradnju je osigurala Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR), dok je jamstvo svojom odlukom od 16. svibnja 2018. godine dala Vlada.​ Debeljak je napomenuo da unatoč pandemiji nisu kasnili, već su obavili sve u rokovima, a isporuka broda bi trebala biti krajem godine.

“Ugovorili smo brod koji je najveći luksuz, odnosno najveća jahta na svijetu, a po veličini je dvostruko veća nego poznata Amorella i Isabella​. Brodosplit je u zadnjih deset godina državni proračun napunio sa četiri milijarde kuna, a zajedno sa DIV grupom u istom razdoblju ukupno šest milijardi kuna. Do sada je ukupno državnih jamstava bilo 150 milijuna eura i sve je vraćeno”, objasnio je Debeljak.

Upitan o sudbini najvećeg jedrenjaka na svijetu, koji je i dalje usidren u škveru, mjestu gdje je i izgrađen, odgovorio je da će u travnju 2021. krenuti na svoja putovanja s obzirom da je dobio svog vlasnika koji radi na programu isplovljavanja jedrenjaka, no o identitetu kupca nije želio govoriti. U DIV grupi trenutno ukupno ima 3600 radnika od čega je 200 stranaca što iznosi pet posto.

Čitavu je stav na svom Twitteru komentirao i američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst.

“Čestitam Brodosplitu na porinuću broda za polarne ekspedicije koji je napravljen za američku tvrtku Quark Expeditions. Oduševljen sam činjenicom da je tako važan projekt završen usred krize uzrokovane Covidom. Sjajan posao!”, tvitao je Kohorst.

Congratulations to @BrodosplitS for launching today state-of-the-art polar cruiser being built for the U.S. travel organizer @QuarkExpedition! Pleased to see this important project staying on schedule despite the #COVID-19 crisis. Great work everybody! pic.twitter.com/6NkVAsuxTn

— U.S. Ambassador Zagreb (@USAmbCroatia) May 16, 2020