NAJVEĆI GUBITNIK SEZONE JE DUBROVNIK: Više od polovice hotela zatvorilo vrata, a ni prognoze za zimu nisu optimistične

U prvih devet mjeseci u Dubrovniku je ostvareno tek 17 posto turističkih dolazaka, no slika nije dobra ni ovih dana

Najveći gubitnik pandemije je Dubrovnik koji je ovih dana ostvario samo 9 posto prošlogodišnjeg broja noćenja. Na skupštini turističke zajednice grada govorilo se o neizvjesnoj sezoni, a što se tiče zime, prognoze također nisu dobre.

Kako javlja HRT, u prvih devet mjeseci u Dubrovniku je ostvareno tek 17 posto turističkih dolazaka, no slika nije dobra ni ovih dana. Naime, većina kongresa koji su inače punili kapacitete posezone u Dubrovniku, odgođeni su za 2021. godinu te je više od polovice dubrovačkih hotela već zatvorilo vrata.

“Početkom runa zatvorili Argosy, zatvorili kamp, zasada radi President, planirano 10 mjesec, po mogućnosti radit ćemo cijelu zimu, tako planiramo u svim destinacijama da barem jedan hotel radi”, najavio je za HRT Ivan Karlić, direktor hotelskih operacija Valamara u destinaciji Dubrovnik.

TURIZAM U DUBROVNIKU KAO TITANIK: Promet ugostitelja potonuo za 92 posto, a i još nešto je na vrlo klimavim nogama

Online promidžba kao fokus pripreme sezone 2021.

U svijetu se sve manje putuje s obzirom na to da broj zaraženih svakodnevno raste te su aviokompanije otkazale letove prema Dubrovniku. Njima prazni zrakoplovi jednostavno nisu isplativi. Pesimistične su i najave za zimu, no ipak postoji interes određenih kruzinh kompanija da Dubrovnik tijekom zime postane tzv. “home port”.

“Vodimo intenzivne razgovore sa Luthansom da ipak let za Dubrovnik pokušamo održati u zimskom terminu. To će biti vezano za ove cruising kompanije. Vrlo intenzivno pregovaramo s LOT-om, Poljacima. To nam je alternativno za spajanje sa SAD-om, poručuje gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Direktorica dubrovačkog TZ-a. Ana Hrnić, kaže da je koncentracija na strateški bitnim kompanjama, u što spadaju avio prijevoznici. “Uvjerili smo se i ove godine koliko je Dubrovnik ovisan o međunarodnom avio prijevozu. Jako je bitna stabilizacija”, rekla je za HRT Hrnić.

Sve će ovisiti o epidemiološkoj slici u svijetu koja je iz dana u dan neizvjesna.

DUBROVAČKI GRADONAČELNIK O SUSRETU S POMPEOM: ‘Njegova supruga rekla je ‘wow’ kada je vidjela Stradun’