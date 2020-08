NAJVEĆE DALMATINSKO ŽARIŠTE JE USPAVANO: Rijetki odlaze u kafiće, nema više ni masovnih druženja, sada svi rade jedno

Nakon što su donesene posebne epidemiološke mjere za Imotsku krajinu, zbog velikog broja novozaraženih, Imoćani su očito ozbiljno shvatili situaciju, pa je grad tijekom vikenda bio uglavnom prazan

Imotski je tijekom vikenda, nakon što je u gradu i okolici zabilježeno 47 novozaraženih osoba čime je to područje postalo najveće dalmatinsko žarište koronavirusa, bio pomalo uspavan. Iako su kafići radili, tek su rijetki odlučili popiti kavu, a grad je osobito pust u popodnevnim i večernjim satima.

Prazan grad

Razlog tome možda leži u tome što se dio gostiju, kojih ima podjednako kao i lani, odlučio za povratak svojim domovima, dok se ostatak zatvorio u apartmane ili kuće za odmor ili se odlučio preseliti na neku drugu destinaciju. No, moguće je i da su građani sami postali svjesni situacije, nakon što su im uvedene strože epidemiološke mjere zbog velikog broja novozaraženih i još većeg broja samoizoliranih osoba, koje počinju od ponedjeljka.

Do prije nekoliko dana rijetki su Imoćani marili za distancu i zaštitna sredstva i masovno su se družili. Umjesto toga, sada se nose zaštitne maske u svim zatvorenim prostorima, a na ulici se mogu vidjeti u rukama rijetkim prolaznika. Koliko je situacija ozbiljno shvaćena, govori i to da je u Epidemiološkoj jedinici Nastavnog zavoda u Imotskom uvedena dijagnostika, u kojoj se svakodnevno uzme otprilike šezdesetak briseva, koji se potom šalju u Split na analizu.

Blaga klinička slika

“Klinička slika oboljelih je na području cijele Imotske krajine, kako kažu stručnjaci, blaga, što je dobar podatak. Većinom su oboljeli mladi ljudi i ovim putem apeliram da se drže mjera, jer dolaskom u svoje kuće ili svoje okružje mogu zaraziti i stariju populaciju. Upravo u subotu dobili smo suglasje, i Županijskog i Nacionalnog stožera, da možemo ići u provedbu zacrtanih mjera koje je donio naš stožer u petak, na sastanku sa svim čelnim ljudima imotske lokalne samouprave. Mjere stupaju na snagu u ponedjeljak, 24. kolovoza. Mislimo, kako je i naš stožer bio senzibilan prema svima kada su u pitanju veća okupljanja te rad ugostiteljskih objekata tijekom proteklih dana, no situacija je sada vrlo ozbiljna i očekujemo od svih da to shvate i ponašaju se odgovorno. Nećemo više imati nikakvih popuštanja već ćemo ići i u restriktivne mjere, a za to imamo i punu podršku Nacionalnog i Županijskog stožera. Zato još jednom upozorenje svima da se pridržavaju donesenih mjera jer su one od interesa za sve nas. Također, pojačane su već i kontrole i nadgledanja provođenja mjera, i naših vatrogasaca i djelatnika našega Komunalnog društva i pripadnika HGSS-a”, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju dogradonačelnik Imotskog, Milan Zdilar.

