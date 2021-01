‘NAJVEĆA RUPTURA U EUROPI JOŠ OD NORCIJE’: Nove satelitske snimke otkrile – tlo na petrinjskom području spustilo se za čak 35 centimetara

Prema prvotnoj analizi, mislilo se da se tlo na širem petrinjskom području spustilo za 12 centimetara, ali nova analiza profesora Vihera otkriva da se tlo spustilo za čak 35 centimetara. Još se čekaju konačni podaci.

Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju napravio je analizu deformacije tla koje su nastale nakon razornog potresa koji je u utorak pogodio Sisak, Petrinju, Glinu i okolna mjesta. Potres je proučavan tehnikom SAR interferometrije (InSAR), odnosno analiza je napravljena obradom satelitskih snimki radara sa sintetičkom aperturom (SAR) s platforme Sentinel-1 u vlasništvu Europske svemirske agencije.

Znanstvenici su usporedili snimke petrinjskog područja napravljene 24. i 30. prosinca kako bi procijenili deformacije izazvane na površini te izradili interferogram koji prikazuje kako su se širili potresni valovi nakon potresa.

Profesor na Hrvatskom vojnom učilištu, Mladen Viher, napravio je analizu amplitude pomaka i prvotno izračunao da ona na površini iznosi približno 20 centimetara. Prema toj analizi, šire područje grada Petrinje spustilo za više od 12 centimetara, dok se tlo s druge strane rasjeda oko Glinskih Poljana, diglo za oko 7 centimetara.

Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju, prenio je novu analizu. Prema novim podacima, Petrinja se spustila za -35 centimetara, a zapadno se ploča podignula za +35 centimetara, stoji na službenim stranicama spomenutog instituta. Iz instituta su poručili kako još uvijek rade na preciznoj analizi i da će za nju trebati više vremena, ali da će ju objaviti čim bude gotova, kako bi obavijestili javnost.

Međunarodni stručnjak za tektoniku i paleoseizmologiju Sotiris Valkaniotis je objavio grafički prikaz podataka sa Sentinela-1 o klizištima što ih je na tom području pokrenuo potres magnitude 6,2 po Richteru. Doduše, on potres vodi po jačini od 6,4 po Richteru kako se prvotno navodilo.

A number of large #landslides were triggered (with a few cm of displacement) by the M6.4 Petrinja, Croatia #earthquake – identifiable in the #Sentinel1 interferogram in distances as far as 30km from the earthquake rupture. pic.twitter.com/BBR8lgjwCH

— Sotiris Valkaniotis (@SotisValkan) December 31, 2020