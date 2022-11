Sveušilišna bolnica u Blatu do dana današnjeg nije primila nijednog jedinog pacijenta, stoji na kraju grada uništena, razbijena i napuštena. Kako javlja RTL Direkt, u 40 godina promijenilo se 10 gradonačelnika, 15 Vlada, isto toliko ministara. Nema tko nije obećao da će bolnica proraditi, ali od svega ništa.

Saga o Sveučilišnoj bolnici počela je u jesen 1982. godine. Trebala je imati 217 tisuća kvadrata i 960 kreveta. Trebala je biti ponos zdravstva.

Zagrepčani pristali odvajati 1,5 posto plaće za izgradnju

"Bilo je puno želja, optimizma, volje, pričanja, snimanja. Novine, kako to obično ide, svi bi nešto. Ali trebalo je konkretno zagristi, tvrdo", kazao je za RTL Direkt Danijel Režekl, član Odbora za gradnju Sveučilišne bolnice. I zagrizlo se, govori jedan od glavnih građevinara. Na današnji dan 1982. održan je referendum na kojem je 69 posto Zagrepčana pristalo izdvajati 1,5 posto plaće za izgradnju. Tri godine kasnije počeli su. Tadašnji gradonačelnik, po struci urbanist, postavio je kamen temeljac iako s lokacijom nije bio sretan.

Radovi su se zahuktali, a onda...

"Jer sam procijenio da je to izrazito skupa lokacija jer nije imala nikakve komunalne infrastrukture", rekao je bivši gradonačelnik Tito Kosty. Ali ostalo je Blato. Radovi su se zahuktali, bolnica je počela dobivati obrise, no onda su se oko projekta počeli vrzmati ljudi koji su imali svoje interese

"Oko takvoga se uvijek pletu, i krivi i pravi, ali ponajviše krivi", rekao je Režekl.

No, došla je 1990. godina, rat i inflacija. Fokus je pao na druge stvari, a projekt je stao. U velebni projekt je utučeno je milijardu i 200 milijuna kuna Zagrepčanki i Zagrepčana. RTL Direkt navodi kako smo umjesto katedrale zdravlja dobili bolnicu duhova koja jedino može poslužiti kao kulisa postapokaliptičnih filmova. Iako je projekt odavno propao, po obećanjima političara u zadnjih 30 godina to se ne bi dalo naslutiti. Mijenjali su se premijeri i ministri, ne i obećanja o revitalizaciji bolnice. Imali su viziju i lijevi i desni, ništa se nije realiziralo. Nije to sramota države koliko grada, uvjerava nas ministar zdravstva u vladi Zorana Milanovića.

'Spomenik nemara svih onih koji su vladali Zagrebom'

"Mi Zagrepčani smo izdvajali samodoprinose za tu bolnicu, mi smo vlasnici odnosno vlasnik je grad Zagreb. Država pod tom bolnicom nema nikakve ingerencije. Zato bi se usudio reći da je to spomenik nemara svih onih koji su vladali Zagrebom zadnjih 35-40 godina", rekao je Rajko Ostojić, bivši ministar zdravstva.

I nakon 40 godina novim obećanjima nije kraj. Ovaj put HDZ-ov ministar na mjestu Blata najavljuje Dječju bolnicu i to u paketu s još jedom reformom zdravstva.

A gdje je nestao novac?

"Slijede daljnji koraci. Raspisivanje tendera za idejni projekt. Prema tome sve ide svojim tijekom. Možete biti sigurni da ono što govorim nisu prazne priče, nije bez utemeljenja", tvrdi ministar Vili Beroš. "Sumnjam, sumnjam osobito da će to napraviti ovaj ministar, da će uopće pokrenuti ovaj ministar, ali držim fige da uspije", smatra Ostojić.

"Brutalna i tužna istina je da su Zagrepčani dali milijardu i dobili jedno veliko ništa. Zapravo, dobili su skladište zdravstvenih iluzija. Gdje je nestao novac, teško je utvrdili. Jedino što je sigurno da nije u bolnici za koju je bio namijenjen", zaključuje RTL Direkt.