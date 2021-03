NAJVEĆA HRVATSKA VELEDROGERIJA ODLUČILA: ‘Od danas nijedna kutija lijeka neće otići ni u jednu bolnicu. Beroš se ne javlja na telefon’

Medika je odlučila obustaviti isporuku lijekova svim bolnicama osim onoj u Lovranu

Najveća hrvatska veledrogerija, Medika zbog dugovanja u zdravstvu odlučila je u utorak obustaviti isporuku lijekova i medicinskog materijala svim bolnicama, osim one u Lovranu.

“S obzirom na to da iz Vlade nema nikakvog odgovora, čak ni najave razgovora na naša upozorenja, mi smo odlučili da od danas nijedna kutija lijeka neće otići ni u jednu bolnicu koja ne poštuje zakonske rokove plaćanja od 60 dana, a to su sve bolnice u Hrvatskoj osim one u Lovranu. Dug prema našoj veledrogeriji narastao je na više od dvije milijarde kuna, u ovom kvartalu isporučili smo robu u vrijednosti od oko milijardu kuna, a platili su nam najviše sto milijuna kuna. Vladajući ne nude nikakvo rješenje, ministar zdravstva Vili Beroš više se ni ne javlja na telefon”, poručio je za Novi list, predsjednik uprave Medike, Jasminko Herceg.

Istaknuo je da Vlada svojim potezima ugrožava poslovanje tvrtke, isplatu njihovih obveza državi, pa i plaća radnicama, zbog čega nije bilo drugog rješenja nego obustaviti isporuku. Veledrogerije su već ranije upozorile da će do kraja ožujka ukupan dug države njima, ali i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ljekarnama doseći šest i pol milijardi kuna, od čega četiri i pol milijarde kuna otpadaju na dug bolnica veledrogerijama.

Država je potkraj prošle godine iz proračuna bolnicama doznačila 2,24 milijarde kuna za plaćanje duga veledrogerijama, ali je tada dug porastao za još 750 milijuna kuna, a ove godine se nadovezalo još pola milijarde kuna novog duga.

