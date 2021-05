NAJVAŽNIJI SU, ALI GRAĐANE NAJMANJE ZANIMAJU: ‘Lokalni izbori važniji su za svakodnevni život od nacionalnih’; Uvjerite se zašto

Stručnjake koji se godinama bave lokalnom samoupravom čudi mali interes za lokalne izbore, s obzirom da se radi o izborima koji su za svakodnevni život građana čak i važniji od nacionalnih izbora

Iako parlamentarni izbori djeluju uzbudljivije zbog odlučivanja o tome tko će sjediti u Vladi i donositi odluke, i tko će sjediti u Saboru, kao i predsjednički izbori, činjenica je da lokalni izbori ipak najviše utječu na svakodnevni život od svih izbora.

Upravo o lokalnoj vlasti ovisi kako se troši porez i prirez, ali i hoće li se graditi škole i parkovi ili primjerice, spomenici i fontane. Lokalna vlast odlučuje i o zbrinjavanju otpada, parkirnim mjestima, rupama na cesti i biciklističkim stazama. Zbog toga je važno u nedjelju izaći na izbore.

Lokalna vlast nadležna za brojne probleme

Mnogi se građani suočavaju s problemima za koje ne direktno nadležna lokalna vlast čim izađu iz svoje zgrade – neobnovljene fasade ili primjerice parkirani automobili pokraj kanti za smeće koji onemogućavaju normalan prolazak.

Brojni građani su za RTL Direkt rekli da su svjesni što gradska vlast može, ali istaknuli su činjenicu da žele da se konačno krene s obnovom i riješi prometni kaos.

“I naravno, smeće i kante koje su stvarno postale opterećenju u centru grada”, istaknuo je Krešimir iz Zagreba. “Je li to oko smeća, je li oko zelenih površina, dječjih igrališta, naravno da nam je to bitno. A sve ono što se događa gore, na to ionako ne možemo utjecati”, tvrdi Zagrepčanin Robert.

Čini se da je problem smeća najvažnija tema za građane, a iako se čini da je grad prepun kanti, Zagreb se nalazi na začelju kada se govori o recikliranju, uspoređujući se s ostalim glavnim gradovima EU. Također, nedavno je objavljeno i da Zagreb mora Fondu za zaštitu okoliša platiti gotovo 9 milijuna kazne za 2019., jer ne odvaja dovoljno komunalnog otpada.

Čudi mala izlaznost na lokalne izbore

Jedno od ključnih problema je i gužva u prometu, a situacija nije značajnije poboljšana ni kada se sjedne na bicikl budući da su postojeće biciklističke staze nepovezane. Sindikat biciklista godinama ukazuje na probleme ali i pomno prate kako europski gradovi, posebno u vrijeme pandemije, sve više prostora uzimaju autima, kako bi ih dali biciklima i pješacima. “Najbolji primjer za to je Pariz, koji je i prije korone najavio da će zatvoriti centar grada za promet i da će se tu puno pješačiti i biciklirati, da je to dobro za ekonomsku vrijednost nekretnina, za kvalitetu života u gradu, za kvalitetu zraka, a i da se vidi taj grad, da nije zagušen od prometa”, smatra Tena Šarić Rukavina iz Sindikata biciklista.

U Zagrebu bi se mogle širiti i zelene površine, a parkova i zelenih površina u metropoli ima samo 12,5 kvadrata po stanovniku što je puno manje od europskog prosjeka – 18. Godinama se ne otvaraju novi parkovi, a postojeći se slabo održavaju.

“Hoćete li dati prioritet parkirnim mjestima ili zelenim površinama. Hoćete li u jednom mandatu pažnju posvetiti obnovi dječjih vrtića, ili ćete raditi nešto drugo. To su sve pitanja iza kojih stoje neke vrijednosti, neke ideje”, rekao je Škarica s Pravnog fakulteta u Zagrebu.