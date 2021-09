Završio je dvodnevni zdravstveno komunikacijski summit Back Together koji je okupio 40 najuglednijih hrvatskih stručnjaka iz područja medicine, znanosti i komunikacija. Više od 7.000 ljudi tijekom dva dana online je pratilo zdravstveno-edukativne panele u sklopu kojih su govornici, s ciljem povećanja zdravstvene pismenosti i poboljšanja kvalitete života, sa zadovoljstvom prenijeli svoje bogato znanje stečeno tijekom godina učenja i rada.

„Neopisivo mi je drago što je prvi Back Together Summit generirao toliko pozitivnih reakcija publike. Glavna ideja kojom smo se vodili bila je približiti kompleksne znanstveno-medicinske teme običnom čovjeku, onom koji nije iz medicinskih ili znanstvenih krugova. Sudeći po brojnim pozitivnim reakcijama, mišljenja sam da smo uspjeli stvoriti dostupan, relevantan i argumentiran prostor za komunikaciju o zdravlju. Zahvalio bih svima koji su prepoznali našu misiju i dali nam bezrezervnu podršku, a posebno mojoj supruzi Tajani Beck, koja je besprijekorno vodila čitav projekt, te Vesni Babić koja je puno pomogla u realizaciji summita. U planu su velike stvari, a vizija za sljedeću godinu jest napraviti još veći i bogatiji Back Together Summit”, rekao je dr. Natko Beck, prvi hrvatski doktor-influencer te Komunikator 2020. godine prema izboru Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), ujedno i jedan od organizatora ovog jedinstvenog događaja.

Nedjeljni program Back Together Summita započeo je panelom Ima neka tajna veza - Prehrana-Genetika u kojem se govorilo o važnosti zdrave prehrane te novostima u području nutrigenetike. Sljedeći panel, I like the way you move - Moć pokreta, bavio se temom fizičke aktivnosti i njene uloge u zdravlju čitavog organizma.

„Svim pacijentima savjetujem da se bave fizičkom aktivnošću. Ono što ja uvijek naglašavam jest da fizičkom aktivnošću smanjujemo rizik od iznenadnih događaja, poput srčanog udara i sličnog te potvrđujemo da je tjelesna aktivnost tzv. miracle drug” , izjavio je dr. sc. prim. Mladen Jukić, dr. med., stručnjak za kardiovaskularne bolesti.

Na panelu Check It Out - Bolje spriječiti, nego liječiti vodio se otvoreni dijalogvezan uz povećanje svijesti o preventivnim pregledima kao ključu očuvanja čovjekovog zdravlja, dok je nedjeljni program upotpunila i panel-rasprava Forever Young - AntiAge Revolution. Nevia Delalle, Igor Čerenšek, Boris Filipović i Tea Batinić Janjuš predstavili su različite perspektive kada je riječ o procesu starenja.

„Uz pojam antiaging usko se veže naše mentalno i fizičko stanje. Ja se zalažem za sveobuhvatan pogled na zdravlje pa tako, primjerice, uz dermatologiju i svakodnevne treninge, volim istaknuti i ronjenje kao sport koji je izvrstan za dušu i tijelo. Pomaže da mišićna vlakna budu fleksibilnija te pozitivno utječe na dišni i kardiovaskularni sustav, ali ono što je najvažnije, pozitivno djeluje na mozak, stvarajući osjećaj ugode, a to se sigurno odražava i na izgled kože“, izjavila je Nevia Delalle, specijalistica dermatovenerologije koja vodi vlastitu polikliniku Dermalife u Zagrebu.

Posljednjim panelom toga dana, App me up - Novi horizonti, posvećenom inovativnim mobilnim aplikacijama koje pomažu unapređenju zdravlja, uspješno je zaokružen ovogodišnji Back Together Summit. „U digitaliziranom svijetu korisnici postaju sve više angažirani u upravljanju svojim zdravljem i upravo zdravstvene mobilne aplikacije tu uvelike pomažu. Istraživanja pokazuju da tako angažirani pojedinci imaju bolje ishode liječenja, a samim time i manje koštaju zdravstveni sustav. Unapređenje zdravlja, dakle njegova prioritizacija, je ekonomski i socijalni gamechanger“, izjavila je Vesna Babić, suosnivačica nove hrvatske mobilne aplikacije Meddox.

Za pozitivnu atmosferu, na zadovoljstvo svih gledatelja i prisutnih govornika, pobrinuli su se moderatori Tajana i Natko Beck, Daniela Trbović, Ivan Šarić te Ana-Marija Liberati Pršo, koji su osigurali nesmetani tijek svih nedjeljnih rasprava.