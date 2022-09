Posljednji popis stanovništva donio je porazne rezultate. U deset godina broj stanovnika smanjio se za 413.056, te sada u Hrvatskoj živi 3.871.833 stanovnik. No ono što je dodatno izazvalo nevjericu je činjenica da u čak 200 sela više nema nikoga. Niti jedan jedini čovjek ne živi u 195 naselja. Najviše ih je u Gorskom Kotaru, oko Karlovca, u Zagorju i na Žumberku.

Sat vremena vožnje od Zagreba, jugozapadno. Ima tu i tamo fino uređenih kuća, no mogli bi provesti ovdje stajati cijeli dan i ne vidjeti čovjeka. Na području općine Žumberak nalazi se nekoliko mjesta u kojima prema popisu stanovništva nema niti jednog stanovnika. Takvo je i Vlašić Brdo u kojem ima 20-tak kuća, no ovdje nitko ne živi. RTL Direkt posjetio je to selo te su usred tjedna sreli jednog vikendaša. Kaže, ovdje više nema domorodaca.

"Uglavnom su susjedi iz Jastrebarskog jer su tu oni i rođeni i nešto iz Draganića. Znači Jaska, Draganić i Zagreb. Tu odmaramo, ali uvijek se radi. Kad imate nešto, normalno da kuća zahtijeva radove. Tu je odmor uz rad", kaže Niko Devčić iz Zagreba. Nekada ovdje nisu bili samo vikendaši, već oni koji su na ovom području živjeli od svog rada.

Nitko tamo ne živi desetljećima

Na pitanje kad su prema njegovim saznanjima ljudi baš živjeli na tom području, Niko Devčić odgovara:

"To je bilo prije nekih 35 godina, možda i 40. tad je nastalo raseljavanje i ovo sve što ste možda prošli to se sve nekad oralo, kosilo."

Između dva nenaseljena sela RTL Direkt je naišao na jedinu stanovnicu Sopote, baku Anku. Ona se sjeća dana kada su sela oko nje vrvjela ljudima. "Je, je. Sva su sela bila puna ljudi. Bila je tu škola, općina, pošta, trgovina, sve je bilo, ali evo ljudi su otišli, odselili se. Neki i pomrli, što možete."

Načelnik objašnjava kako se potomci nekadašnjih starosjedilaca vraćaju na svoju djedovinu. Na neki način.

"Sada se događa jedan, pa neću reći fenomen, ali dio nasljednika koji su naslijedili te kuće koje su neko određeno vrijeme bile i prepuštene zubu vremena da su ih oni sada obnovili", kaže Zdenko Šiljak, načelnik Općine Žumberak.

Obnovili, pa ih rentaju. Dakle, zapuštena sela nisu baš skroz tiha. Vikendom ovdje svrati netko. Nove stanovnike koji bi baš živjeli od ponedjeljka do petka, teško je privući.