NAJTEŽA GODINA ZA GLAVNI GRAD: Zagreb do kraja lipnja na razini 35 posto lanjskih turističkih noćenja

U Zagrebu je ove godine do kraja lipnja ostvareno 28 posto lanjskih turističkih dolazaka i 35 posto noćenja, a unatoč određenom trendu oporavka u lipnju za zagrebački turizam ovo je i dalje najteža i najizazovnija godina, ocjenjuje direktorica zagrebačke Turističke zajednice (TZGZ) Martina Binenfeld.

“Ova je godina po svim najavama i pokazateljima trebala biti najbolja za turističku industriju Zagreba, ali i cijelu Hrvatsku, no ‘voljom’ više sile postala je kao i za ukupni turizam najteža i najizazovnija u povijesti”, kaže Bienenfeld za Hinu, iznoseći da je od početka godine do kraja lipnja u Zagrebu bilo 168 tisuća turista koji su ostvarili 383 tisuće noćenja.

Stranih je turista pritom bilo oko 110 tisuća, a njihovih noćenja oko 260 tisuća, dok su ostali bili domaći turisti.

Takva razina prometa znači da je Zagreb do kraja lipnja ove godine u minusu u dolascima turista od 72 posto, a u noćenjima od 65 posto, u odnosu na prošlu godinu.

Samo u lipnju u Zagrebu je bilo 23 tisuće turista i 50 tisuća noćenja, što je na razini od oko 20 posto prometa u lanjskom lipnju, kaže Bienenfeld.

I takvim turističkim fizičkim pometom Zagreb je vodeći među svim destinacijama u Hrvatskoj za prvih šest mjeseci ove godine, ispred Vira koji je na drugom mjestu.

Po tržištima, u lipnju su najviše noćenja u Zagrebu ostvarili domaći turisti, a slijede ih turisti iz Italije, Njemačke, Bosne i Hercegovine te Srbije, dok je u prvih šest mjeseci najviše turista u Zagrebu bilo iz Italije, BiH, Njemačke i SAD-a.

“Sada se u Zagrebu prosječno ostvaruje do oko dvije tisuće noćenja dnevno, a kada govorimo o određenom trendu oporavka u lipnju mislimo na to da je primjerice u samo jednom njegovom danu zabilježeno i više od 2.100 noćenja. To je četiri puta više od 500 registriranih noćenja koliko ih je prosječno bilo dnevno sredinom svibnja kada su zagrebački hoteli počeli otvarati svoja vrata nakon prvog popuštanja epidemioloških mjera”, naglašava Bienenfeld.

Trenutno je u Zagrebu otvoreno 57 od ukupno 69 hotela i u njima i odsjeda najviše turista, oko 50 posto, dok ih oko 40 posto bira privatni smještaj, a zanimljivost je, kako dodaju iz TZGZ-a da je u Zagrebu otvoreno i dosta hostela, 36 od ukupno 50, ali se znatno slabije pune.

Prilagođene aktivnosti uz poruku za poštivanjem mjera

Napominjući kako su zbog pandemije covid19, ali i potresa u Zagrebu brzo prilagodili djelovanje i poslovanje, iz TZGZ-a kažu da su aktivnosti gotovo u potpunosti preusmjerili na online segment te aktivno komunicirali putem njihovih internet stranica (infozagreb.hr, lovezagreb.hr i meetinzagreb.hr) te profila na društvenim mrežama.

“Nastojali smo čime god možemo u novoj situaciji zadržati pažnju domaće i svjetske javnosti nad Zagrebom, njegovim atrakcijama i ponudom, organiziranjem online prijenosa i koncerata uživo na gradskim lokacijama, a kreirali smo i online kampanje “Sa zagrebačkih prozora” i #ZagrebLovesYou sa istoimenim filmom kojim smo željeli pokazati cijeli spektar osjećaja koje smo proživjeli kroz potres i pandemiju i da je Zagreb i dalje živ i ponosit”, ističe Bienenfeld.

Od gotovo 600 fotografija koje su stanovnici grada slali TZGZ-u nastala je i raritetna izložba uspomena na grad u toj situaciji, te se svima, kako poručuje, i zahvaljuje, jer je ta kampanja ‘dosegnula’ do više od 250 tisuća ljudi.

Za nastavak ove godine kaže da je teško konkretnije predviđati kako će se turizam u Zagrebu i šire odvijati, ali vjeruje da će s dobrom epidemiološkom situacijom i promet rasti.

“Pripremili smo podloge za nastavak rada u predstojećim mjesecima kroz koordinacije s partnerima i turističkom industrijom, a trenutno nam je u tijeku i kampanja “Zagreb Summer Tour” koju ćemo provoditi do prve polovice rujna. To je naša tradicionalna ljetna kampanja koja ide od 2015. i promovira gradska događanja u ljetu, kojih je sada naravno manje nego prije, ali se i dalje time partnerima i turistima po svim kanalima poručuje da Zagreb očekuje goste na otvorenim pozornicama, trgovima i parkovima”, kaže Binenefeld.

Uz to će posebnu pažnju usmjeriti i na zagrebački prsten, njegovu baštinu te bogatu eno i gastro ponudu, a iz TZGZ-a s obzirom na nove epidemiološke brojke dodaju još i da ne podržavaju baš sve aktivnosti na otvorenom u užem središtu grada, smatrajući da to ipak treba biti svedeno u održive okvire ne samo zbog epidemiološke situacije nego i zbog posljedica potresa i još oštećenih zgrada.