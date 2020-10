NAJSTARIJI ZAGREBAČKI KLUB ODLAZI U POVIJEST: Za tjedan dana bit će ovršen i deložiran, upravitelji se narugali Bandiću pjesmom

Najstariji zagrebački klub, Jabuka, 20. listopada bit će ovršen i deložiran, čime se završava njegova 52-godišnja tradicija odgajanja novih generacija ljubitelja rocka, metala i dark electra

Jabuka, najstariji zagrebački klub u kojem su 52 godine stasale generacije rokera, metalaca, ali i dark electro supkulture, 20. listopada bit će deložiran. Općinski građanski sud je još 15. rujna donio rješenje o ovrsi, što znači i zatvaranje kluba. No, u GSK Jabuka tvrde kako se Grad Zagreb poslužio pravnim smicalicama.

“Kako bi u tome uspio i konačno zatvorio Jabuku, Grad Zagreb je samoinicijativno kao likvidatora udruge GSK Jabuka imenovao odvjetnički ured ‘Krsnik i partneri’. Poznato je da navedeno odvjetničko društvo zastupa Grad Zagreb i njegove istaknute pojedince u mnogim sporovima pa se ovdje u najmanju ruku radi o sukobu interesa, a i o možebitnom kaznenom djelu. Dakle, Grad Zagreb predvođen likvidatorima, odvjetničkim društvom ‘Krsnik i partneri’, zapravo rukovodi svim pravnim procesima u ime Jabuke, a čiji je cilj zatvaranje Jabuke. Članovi udruge GSK Jabuka podigli su tužbu na Upravnom sudu u Zagrebu, čiji se pravorijek još čeka”, priopćili su iz udruge.

Presedan, ili barem propust

Navode i kako se radi o presedanu, ili barem propustu, jer je rješenje o ovrsi doneseno prema “nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu, a i u vrijeme kada se zbog odluke Vlade RH zbog pandemije COVID-19 nisu smjela donositi rješenja o ovrsi, na što smo ih i upozorili i tražili da se poništi navedena odluka”.

Jabuka je bila zatvarana u nekoliko navrata, prvi put davne 1998. godine. U udruzi to dovode u vezu s izgradnjom vile u susjedstvu koja služi za iznajmljivanje moćnicima, piše Jutarnji. Tada Jabuka nije radila tri godine, a na ponovnom se otvorenju ukazao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Prije dvije godine započelo je i rušenje zgrade kluba.

“Poznato je da su novi problemi i zahtjevi za iseljenje od strane Grada Zagreba počeli 2015. godine, kada se u spomenutu vilu preko puta kluba uselila rezidencija ruskog Veleposlanika čiji mandat upravo ističe. Podsjećamo, i kako je Vladimir Putin prije dvije godine osobno odlikovao našeg gradonačelnika odlikovanjem Red prijateljstva pa to prijateljstvo valja i opravdati. Nadamo se da će Općinski sud u Zagrebu uvažiti naš prijedlog i ukinuti ovrhu nad Jabukom. U protivnom, najstariji zagrebački klub će se zauvijek ugasiti u utorak, 20.10. u 10 sati. Želimo još naglasiti da Jabuka cijelo ovo vrijeme radi poštujući sve epidemiološke mjere nadležnih stožera, pa sada radimo samo do ponoći, kako smo to zadnji puta radili davne 1986.g. Premda klub, proteklih 19 godina vodi hrvatski branitelj Marin Viduka Stiv te i sada uzdržava više obitelji, ne planiramo podizati šatore i mahati plinskim bocama. Nadamo se pravdi i razumu. Ničija nije dovijeka”, priopćili su iz Jabuke.

Satirična pjesma o Bandiću

Na kraju priopćenja objavili su i link na pjesmu “Rođo u Zagrebu”, satiričnu skladbu posvećenu Milanu Bandiću u izvedbi bendova K3P, BožeSačuvaj i Klinci s Jabukovca.