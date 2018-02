Kad su vidjeli da su upravo oni pogodili šest brojeva, mislili su da je neka greška.

Par iz Slavonskog Broda u pretprošlom je krugu Eurojackpota pogodio šest brojeva te tako osvojio nevjerojatnih 18,3 milijuna kuna. Brođani su u Zagrebu podigli svoj dobitak, i kažu kako su svjesni koliko lako mogu ostati bez novca. ‘Svjesni smo koliki je to novac, a svjesni smo i činjenice da koliko god je iznos visok, lako se može ostati bez njega kao i da život može krenuti krivim sokakom. Najvažnije nam je ostati hladne glave i nastaviti živjeti kao i do sada. No, opušteno i bez egzistencijalnih briga’, rekli su i zamolili da se poštuje njihova želja o zaštiti identiteta.

Mislili su da je greška

Gospodin kaže kako nije ni znao da je njegova supruga odigrala Eurojackpot te je, nakon što je čuo da dobitnik dolazi iz Slavonskog Broda, svojoj gospođi rekao da bi možda trebala provjeriti listić.

‘Gledam prvi broj, drugi, treći, četvrti, peti; svi su tu. I šesti u nizu je tu, no ja ne mogu vjerovati. Zovem suprugu i molim ju da prati brojeve na ekranu mobitela. Stvarno je šest brojeva istih na dobitnoj kombinaciji kao i na našem listiću. Još uvijek ne možemo vjerovati pa provjeravamo putem SMS-a. Stigla je poruka da je listić s tim kodom ostvario dobitak, pisao je i iznos, no mi i dalje ne vjerujemo. I dalje smo mislili kako je sigurno neka greška, a tada smo se spremili i otišli na prodajno mjesto gdje nam je prodavačica potvrdila da smo mi uistinu dobitnici’, kaže sretni milijunaš.



Ne smeta im što su 8 milijuna dali državi

Potvrdu bez koje ne bi mogli podići dobitak spremili su na sigurno, kako kaže gospođa, na tajno mjesto gdje su znači da ga neće naći znatiželjni prsti.

Par kojem je isplaćeno 18,3 milijuna, zapravo je osvojio 26 milijuna, ali je dio otpao na davanja državi. Kažu kako ne razumiju neke komentare javnosti po tom pitanju. ‘Nitko nama nije uzeo milijune i nije nam žao što je dio od dobitka otišao državi. Ljudi, pa mi smo za 15 kuna dobili više od 18 milijuna kuna! Svjesni smo da novac ne donosi sreću, ali može riješiti puno problema i olakšati svakodnevni život.