‘Volju HDZ-a, koji nikako nije dopustio da lider oporbe vodi Nacionalni odbor, Zoran Milanović nije mogao promijeniti’, poručili su iz Ureda predsjednika

Predsjednik Republike Zoran Milanović u nedjelju je ponovno komentirao ranije izjave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, a iz Milanovićeva Ureda je priopćeno da premijer ‘ne govori istinu’ i da ‘HDZ nije dopustio da Zoran Milanović vodi Nacionalni odbor za praćenje pregovora s EU”.

“Kako neistina koju je iznio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković ne bi postala, njemu sigurno razumljiv, medijski ‘frame’ – neistina kako je predsjednik Republike Zoran Milanović odbio voditi Nacionalni odbor za praćenje pregovora s EU dok je bio predsjednik SDP-a i lider oporbe – Ured predsjednika rado će predsjedniku Vlade još jednom osvježiti memoriju. Jer, kako i sam govori, važno je da hrvatska javnost to zna”, navodi se današnjem priopćenju iz Ureda predsjednika Republike Milanovića.

Optužili Plenkovića da laže

“Zoran Milanović”, dodaje se u priopćenju, “bio je kandidat svoje tadašnje stranke za predsjednika Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s EU, ali Hrvatski sabor je izabrao Vesnu Pusić i to sa 84 glasa saborskih zastupnika među kojima su, donoseći presudnu većinu, bili i zastupnici njegove stranke, HDZ-a. Ili ni taj HDZ Andrej Plenković ne priznaje kao svoj? Suzdržanih je bilo 53. Dobro? Predsjednik Republike, tada predsjednik SDP-a, upozoravao je kako bi Nacionalni odbor trebao voditi predsjednik najjače oporbene stranke jer, kako je tada govorio, ‘to jamči stabilnost Saveza za Europu’, ‘ta funkcija ima dalekosežniji simbolični značaj’, a bez toga ‘Nacionalni odbor gubi politički značaj i smisao’ “, navode iz Ureda predsjednika Republike i dodaje:

“Volju HDZ-a, koji nikako nije dopustio da lider oporbe vodi Nacionalni odbor, Zoran Milanović nije mogao promijeniti, ali i on i SDP ostali su u Savezu za Europu jer su to bili državni poslovi važni za Hrvatsku. To je istina. A još jedna prigodna neistina koju predsjednik Vlade ‘framea’ – računajući valjda da svi imaju kratko pamćenje – neće promijeniti povijest koja kazuje kako je njegova uloga u pristupanju Hrvatske Europskoj uniji bila i ostala na razini pariškog prognanika”, zaključuje se u priopćenju iz Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića.