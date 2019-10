NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE OTKRILO: Više nema sumnje, Hrvatsku čeka koalicija HDZ-SDP? Po ovome, jedino bi se tako mogla formirati vlast

Obje stranke padaju, ali neznato

Da se sada glasovalo, HDZ bi bio relativni pobjednik izbora s 27,4%. ali mu 24,6%. za vratom puše SDP. U odnosu na rujan obje su neznatno pale – HDZ za 0,27%, a SDP za 0,19%. , pokazuje HRejtng HRT-a

Svi oni koji još prelaze izborni prag zajedno osvajaju 11,6%. To su Neovisna lista, u javnosti nevidljivoga Mislava Kolakušića koja je trenutačno na 6% i Most 5,6%. Za razliku od dvije vodeće stranke, Kolakušić i Most rastu. No minimalno.

HSS najbliže samostalnom prelasku praga

Kao i HSS koji s 3,3% predvodi golemu skupinu stranaka koje ne prelaze izborni prag. Raskol između Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića odražava se, čini se, na rejting Neovisnih za Hrvatsku. Pali su u odnosu na rujan i sad imaju 2,2%. Prva među onima ispod 2% je stranka Milana Bandića s 1,9% koja uživa istu potporu kao Ivan Pernar 1,9%.

Pernarova bivša stranka Živi zid od nekad treće političke snage u zemlji, spala je na samo 1,8% biračke potpore. Još manje dobivaju vladajući HNS (1,7%) i HSU (1,6%) koji je od svih stranaka ovaj mjesec najviše rastao. Ali samo malo više od 0,5%.

Više od 1% biračke potpore imaju još „konzervativci” Ruže Tomašić (1,2%) i Start Dalije Orešković (1,1%). Ispod su Glas (0,9%), HSLS (0,8%) i Pametno (0,7%) Svi ostali iz hrvatskog registra političkih stranaka podijelili bi manje od 3,4% glasova. Broj neodlučnih birača ovaj je mjesec uspio pasti na 10,9 posto.

Bez ikakvih izgleda da ponovno imaju svog zastupnika bez koaliranja je i Hrast (1,4%), kao i IDS s 1,3%. Iako bi ovi rezultati implicirali da je moguća jedino vlada velike koalicije, trebaju uzeti u obzir kako je Hrvatska tretirana kao jedna izborna jedinica te u istraživanju nisu uzete u obzir koalicije.

Predsjednički izbori, prvi krug

Sve smo bliže predsjedničkim izborima. U prosincu nas očekuje prvi krug. Evo kako prema HRejtingu stoje oni koji su dosad iskazali namjeru da se natječu za šefa države.

Redoslijed potencijalnih kandidata potpuno je isti kao u rujnu. Potpora vodećem dvojcu više-manje raste, pa proizlazi da ćemo, ne napravi li netko od njih kardinalnu pogrešku u kampanji, imati jednu od najneizvjesnijih predsjedničkih utrka dosad.

Redoslijed isti kao i mjesec ranije

U odnosu na rujan Kolinda Grabar-Kitarović porasla je za 1,3% i sad ima potporu 29,8% birača. Točno 4% za njom zaostaje drugoplasirani Zoran Milanović kojega je rast od 1,1% doveo na 25,8%.

Za 10,7% manje od aktualne predsjednice i 6,7% manje od SDP-ova kandidata ima trećeplasirani Miroslav Škoro – 19,1%. Njegova je potpora malo porasla u odnosu na rujan, za razliku od četvrtog Mislava Kolakušića, kojega je pad od 1,5% sveo na samo 7,1% biračke potpore.

Svi ostali potencijalni predsjednički kandidati ne uspijevaju doseći ni 5%. Tako je HSLS-ov Dejan Kovač trenutačno na 3%, Dalija Orešković na 2,6%, a Ivan Pernar na 1,9%. Na točno 1% je Vlaho Orepić, a ispod njega su Ante Simonić (0,6%) i Anto Đapić (0,6%). Svi ostali koji su u nekom trenutku javno poželjeli biti predsjednik ili predsjednica dijele 1,9% glasova.