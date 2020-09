SNIMKA S TRGA BANA JELAČIĆA POKAZUJE: I jedna poznata osoba sudjelovala u incidentu s vozilom Hitne na anti-korona skupu

Policija provodi kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom koji je na skupu ‘Festival slobode’ održanom u subotu u Zagrebu gađao djelatnike hitne pomoći plastičnim predmetom, a istražuju i navodno bacanje baklje

Hrvatska liječnička komora, ali i mnogi građani oštro su osudili incident na “Festivalu slobode”, skupu održanom u subotu na Trgu bana jelačića u Zagrebu, kada je dio okupljenih zapriječio prolaz vozilu Hitne pomoći otežavši pružanje pomoći jednoj onesviještenoj osobi. Usto su vozilo gađali plastičnim čašama i polijevali vodom, a među akterima je RTL-ova kamera snimila javnosti jedno poznato lice.

Okupljeni su spriječili prolazak, gađali ih plastičnim čašama, zalijevali ih i izviždali. Na RTL-ovoj snimci se jasno vidi novinar Velimir Bujanec koji vozilo Hitne pomoći zalijeva vodom, donosi RTL Danas.

POZNATI HRVATI REAGIRALI NA KONTROVERZNI ‘FESTIVAL SLOBODE’ NA TRGU: ‘Blago nama ako su ovo borci za slobodu’, ‘Zombi party’…

Pomoć trebala čovjeku koji nije bio sudionik skupa

“U jednom trenutku su bili zapriječeni u prolasku do Harmice i vozilo je vraćeno i usmjereno pomoću policije prema Harmci. Međutim, policajci su već do tada osobu tu donijeli do pod zidom. Tu postoji i jedna rampa koja je mogla biti spuštena i zato su odabrali put preko Trga”, rekao je Žarko Rašić, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Čovjek kojem je trebala pomoć nije bio sudionik festivala. Nalazio se u prolazu iznad Trga i mjesta održavanja skupa. Stoga organizatori smatraju da je vozilo Hitne pomoći trebalo ići nekim od sporednih puteva i izbjeći prolazak preko Trga.

“Isto tako imamo informacije da je Hitnoj dana informacija da ne ide kroz Trg. Profesionalni vozač je trebao znati kojim putem je trebao proći, jer na samom trgu nije bio poziv. Isto tako nije im bio zapriječen put, što se vidi i na službenim stanicama festivala”, kazala je Alma Demirović, jedna od organizatorica skupa.

ORGANIZATORICA ANTI-KORONA OKUPLJANJA: ‘Ne negiramo postojanje virusa, ali želimo u javnom prostoru čuti i drugo mišljenje’

Liječnička komora osudila incident, ali i skup

Na incident je reagirala i Hrvatska liječnička komora oštro osudivši gađanje vozila i ekipe Hitne pomoći te navodeći kako je onemogućavanje pružanja liječničke pomoći kazneno djelo. Ističu da su ovakva okupljanja bez epidemioloških mjera i te kako opasna.

“Ovakve poruke i banaliziranje epidemije čine štete našem društvu, i šalju krivu poruku, a podsjetiti ćemo da u zadnja dva tjedna imamo udvostručenje odnosno sto posto više hospitaliziranih od koronavirusa, kazao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

LIJEČNIČKA KOMORA OSUDILA DOGAĐAJ NA ANTI-KORONA SKUPU: ‘Okupljena masa onemogućila je prolaz vozilu Hitne pomoći, to je kazneno djelo’