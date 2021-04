NAJMLAĐI PACIJENT U ZADRU JE 81. GODIŠTE: Karuc: ‘Imamo povećan broj ljudi koji dosad nisu bili ozbiljnije bolesni’

Zamjenik ravnatelja OB-a Zadar tvrdi da je zbog covida-19 hospitalizirano više ljudi koji dosad nisu bili ozbiljnije bolesni

U zadarskoj bolnici je pozitivno čak 76% testiranih, a Edi Karuc, zamjenik ravnatelja OB-a Zadar, rekao je da je jutros u 8 sati bilo 67 ljudi hospitalizirano te da se radi uglavnom o težim slučajevima. Ističe da trenutno imaju oko 100 kreveta, da su povećavali kapacitete i otvorili nove odjele.

“Nažalost primijetili smo da sada imamo čak i ljude koji su puno mlađi, najmlađi pacijent je 81. godište. Dosta ljudi je 70. godište, imamo i 60. godište, a imamo i starijih od 90 godina. Ne možemo više govoriti kao prije da uglavnom ljudi imaju komorbiditete. Stariji pacijenti nažalost imaju, ali imamo povećan broj ljudi koji dosad nisu bili ozbiljnije bolesni”, rekao je Karuc.

Ističe da uglavnom primaju ljude s problemima s disanjem kao glavnim simptomom. “Teško mi je procijeniti je li teže nego prije. U prosincu smo imali 15 ljudi na respiratoru, sada ih je 6. Problem je što smo prije par dana imali jednog, a sada ih je već 6 i bojim se da će ih uskoro biti više od 15. U zadnjih par dana to drastično raste. Već jutros smo primili na opservaciju 30-ak ljudi. Dnevno u bolnici ostaje 10 do 15 ljudi”, rekao je i dodao:

“Ima i istovremenih zaraza u istoj obitelji, očito se taj virus dosta brže širi u malim zajednicama. Uvijek je tako. Otprilike 10 do 15 dana hospitalizacija kasni za porastom broja i očekujem i dalje porast. Imamo četiri odjela koji primaju bolesnike, otvarat ćemo još, a u konačnici ćemo cijelu bolnicu pretvoriti u covid bolnicu ako bude trebalo”.

O epidemiološkim mjerama

Kaže da će u konačnici cijelu bolnicu pretvoriti u covid bolnicu ako to bude trebalo. Dodaje i kako će broj zaraženih i hospitaliziranih sigurno biti veći. “Više smo dosadili svi skupa, doista trebamo paziti, ovo se ne događa negdje drugdje, nego nama. Već godinu dana smo u tome i bojim se da će potrajati”.

Govoreći o mjerama, rekao je kako je vidio da je stožer postrožio mjere, ali da on to ne može komentirati. “Mi ćemo se mjera držati ili nećemo. Hoće li one biti jače ili slobodnije, mislim da to ne igra veliku ulogu. Vidjeli ste da zemlje koje imaju 10 puta jače mjere imaju drastičan porast novozaraženih”, rekao je.

