Od koronavirusa su dosad u Hrvatskoj umrle 374 osobe. Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je od nedjelje do ponedjeljka od koronavirusa preminulo 11 osoba. Među njima je mnogo pozornosti izazvala i najmlađa žrtva koronavirusa u Hrvatskoj – 33-godišnjakinja. Ipak, statistički, ni ona nije drastično promijenila prosječno visoku dob umrlih od covida-19. Uz nju je umrlo pet žena u dobi od 79, 39, 85, 86 i 90 godina te šest muškaraca, dvojica su imala po 89 godina, a ostali 79, 77, 83 i 88 godina, pa je prosječna dob preminulih od bolesti COVID-19 u protekla 24 sata kod nas je tako 80,3 godina i većina su muškarci.

Liječila se od teških autoimunih bolesti

Kako piše Večernji, najmlađa žrtva opasnog virusa u Hrvatskoj se liječila u Kliničkoj bolnici Dubrava iz koje su objasnili da je riječ o pacijentici koja se ranije već liječila od teških autoimunih bolesti te da je u KB-a Dubrava premještena iz druge zdravstvene ustanove 14. listopada zbog upale pluća uzrokovane koronavirusom

Prema tjednim izvještajima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o COVID-19, kod nas, od 31. kolovoza do 11. listopada, prosječna dob umrlih od koronavirusa je 76,4 godine, s time da je u posljednjem tjednu za koji su se obrađivali podaci, od 5. do 11. listopada, ta prosječna dob umrlih bila 79,3 godine. U tom tjednu bilo je ukupno 26 smrtnih slučajeva, a od toga na respiratoru je umrlo 12 osoba.

Stopa smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika u tom tjednu je iznosila 0,6. Prema podacima HZJZ-a, od 29. lipnja do 12. listopada u Hrvatskoj je od koronavirusa preminulo 220 osoba, od toga u dobnoj skupini od 40 do 49 godina preminuo je jedan muškarac – 0,4 posto, a u dobi od 50 do 59 godina umrlo je 11 muških osoba – 5 posto.

Najveća smrtnost kod starijih od 80

U dobnoj skupini od 60 do 69 godina preminulo je 38 osoba – 17 posto (23 muškaraca i 15 žena), a u dobi od 70 do 79 godina 75 osoba – 34 posto (50 muškaraca i 25 žena). U dobnoj skupini do 80 do 89 godina umrlo je 75 ljudi – 34 posto (32 muškaraca i 42 žene), a u dobi od 90 do 99 godina od koronavirusa je umrlo 20 osoba – 9 posto (8 muškaraca i 12 žena). U ovom periodu od COVID-19 umrla je i jedna žena starija od 100 godina – 0,4 posto. I brojne međunarodne studije i istraživanja potvrdila su da je najveći postotak smrtnosti od koronavirusa među populacijom koja je starija od 80 godina dok je najmanja smrtnost među najmlađom djecom u dobi do devet godina. Rizičan dijabetes, hipertenzija…

Prema posljednjim dvotjednim podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Hrvatska na 100.000 stanovnika ima 1,6 umrlih od koronavirusa, i po tome se još relativno dobro držimo u odnosu na neke druge zemlje poput Rumunjske, Francuske, Češke… u kojima su te brojke višestruko veće.

Istraživanja su pokazala da je smrtnost od koronavirusa veća kod osoba s kardiovaskularnim bolestima, a rizični čimbenici su i dijabetes, kronične respiratorne bolesti, hipertenzija te karcinom. Stariji ljudi upravo se često bore s takvim bolestima.

