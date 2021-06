Lara Samošćanec sa svoje 22 godine najmlađa je načelnica u Hrvatskoj. Ona je nezavisna, a nakon lokalnih izbora "zasjela" je u načelničku fotelju Đelekovca u Podravini.

Prije jednog desetljeća reflektora za Đelekoveć postavio je tadašnji potpredsjednik Vlade Damir Polančec. No, sada privlači pažnju zbog drukčije stvari i pozitivne stvari - ima najmlađu načelnicu u Hrvatskoj, izvještava RTL Direkt.

'Moji doma su ponosni'

"Studiram politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i tema mi je utjecaj instrumenata kohezijske politike Europske unije na održivi razvoj Hrvatske", rekla je nova načelnica.

"Vjerovali smo u nju da će pobijediti, ali iznenadilo nas je što je s takvom prednošću i što se toliko ljudi u selu pokrenulo". Vjerujem kako će biti dobra načelnica", kaže Denis Samošćanec, Larin brat.

"Bacila sam im bubu u uho još kako sam krenula na faks, od prve godine, dakle pitali su me hoću li biti nova načelnica nakon što završim fakultet budući da mi je to struka i smatrali su da sam ja osoba za takvu poziciju. Ja se nadam da nisu bili u krivu, ja smatram da nisu. Moji doma su jako ponosni i zadovoljni i smatraju da je to prava uloga za mene", dodala je Lara.

Stanovnici Đelekovca zadovoljni

"Sviđa mi se, poznajemo se već dugo, praktički od djetinjstva, išli smo u istu školu i vjerujem da se sviđa svima u selu", komentirao je Fran Puklavec, stanovnik Đelekovca. Slično je za RTL Direkt komentirala i Jelena Sabolić iz Đelekovca.

"Dobro je imati nešto novo i nešto mlado, da se promijene neke stvari. Neka ima i ona priliku", smatra Jelena.

"Mislim da ona ima smisla, čak i od nas mlađih najviše", kaže Ivan Vinković iz Đelekovca.

U kampanju iz kafića

Da se podrška stvara na terenu stvar je koju Lara dobro zna. Taj "teren" je u njezinom slučaju bio lokalni kafić nogometnog igrališta. Upravo je tamo krenula i njezina pretkampanja.

"Tu dosta vremena provodim zato što nam je to glavno mjesto za druženje, dolazimo na utakmice i tu sam imala prilike porazgovarati s ljudima, saznati njihove želje i potrebe i uskladiti ih sa svojom kampanjom. S mogućnostima ću ih, nadam se, uskoro", govori Lara.

Obećala je da će se prvi rezultati njezina rada vidjeti iduće godine. Kaže da će na parceli u Đelekovcu niknuti vrtić vrijedan šest milijuna kuna i koji će biti financiran novcem iz EU fondova.

U vijećnici Lara će sa suradnicima dogovarati nove projekte. Ekipi RTL Direkta je pokazala i zanimljivi grb Đelekovca. "Simbol našeg nekadašnjeg đelekovečkog borca koji u ruci drži glavu Turčina", rekla je Lara.

Ovo mjesto blizu Koprivnice s oko 1.500 stanovnika ima bogatu povijest, a mještani se nadaju da će s mladom snagom na čelu imati i dobru budućnost.