NAJMISTERIOZNIJE VOZILO ZET-A: Niste ga nikad vidjeli, navodno vozi redovno, a kad vidite koliko ga je Bandić platio, stvari će vam biti jasnije

Nakon što smo u centru Zagreba spazili prazne električne golf autiće kojima upravljaju vozači ZET-a odlučili smo istražiti tko je donio odluku o njihovoj nabavi i koliko je novaca potrošeno

U srijedu, 7. kolovoza, bio je sunčan dan, ali ne jedan od onih nepodnošljivo vrućih, pa se u centru Zagreba u popodnevnim satima vrzmao priličan broj turista. Za provjeru vozi li ZET-ova linija broj 350 bilo je važno da su vremenski uvjeti “povoljni”, jer je na objavi voznog reda jasno pisalo da u “slučaju nepovoljnih vremenski uvjeta e-city tour vozila nisu u prometu.”

Vozila e-city tour su zapravo golf vozila, niski autići na malim kotačima, s krhkom nadstrešnicom koju bi lako odnio malo jači vjetar, na električni pogon, a mogu prevoziti 6 osoba. Točnije, vozač plus pet. Prema voznom redu linije 350, e-city tour kreće s Katarininog trga na Gornjem gradu, u 17 sati, pa onda opet u 18 i 19. Nekoliko ruta, nekoliko krugova, i sve završava u 19.45.

ZET-ov vozač sporo ali rutinski uspinjao se te srijede golf autićem po uzbrdici Mesničke ulice, a očevici kažu da se građani obično zabrinuto osvrću: Hoće li uopće uspjeti svladati tu uzbrdicu?

U 16.45 tog vremenski pogodnog 7.kolovoza ZET-ov autić se zaustavio na Katarininom trgu kod table s voznim redom za e-city tour, pa je vozač malo surfao po mobitelu, pa je u 17 krenuo, posve praznog vozila, malo se provozao negdje, ali ne daleko, jer je već u 17.10 bio ponovno na odredištu na Katarininom trgu. Opet prazan. Pa je vozač malo porazgovarao s taxi vozačem koji je u međuvremenu dovezao grupu turista na Gornji grad. Uskoro je opet krenuo. Bez ijednog putnika u vozilu. No, za desetak minuta pred tablom se konačno zaustavila grupa turista, proučavala upute, a s obzirom da se za nekoliko minuta golf autić opet vratio pred tablu, pokazalo se da su oni doista zainteresirani za turu razgledavanja po Gornjem gradu iz udobnosti sjedalica neuobičajenog vozila.

Dakle, tek u trećem dolasku na polazišnu točku ZET-ovo e-city tour vozilo ukrcalo je nekoliko turista, jer niti ne može više od pet – te je krenulo obaviti barem jednu turističku vožnju. A to je jedan od 12 autića koje je ZET kupio još u ljeto 2018. godine, a prvi puta upogonio za Advent 2018.

Tvrdili da će voziti svakih 15 minuta a onda su zapeli u garaži

Nakon svečane promocije, u studenom 2018., zapravo su rijetko viđani na ulicama Zagreba. Posve je jasno da otvorena vozila, koja imaju samo mogućnost spustiti laganu plastičnu ceradu, namijenjenu valjda za zaštitu golf igrača kada ih na terenu uhvati lagani pljusak, nisu najsretnije rješenje za zagrebačku zimu. A ni kotačići niti niski ovjes nisu sigurno zamišljeni za zaleđene, šljunkom ili ostacima snijega prekrivene ceste.

12 autića je zapravo uglavnom boravilo u garaži ZET-a, na Ljubljanici (Remizi), zauzevši dio garažnog prostora za ZET-ova obične autobuse. A onda je ovo ljeto uslijedio novi pokušaj nove upotrebe. Od 3. kolovoza može se vidjeti jedno vozilo vikendom i blagdanom – povremeno – s obzirom na vremenske uvjete – kako kruži oko Jaruna. Cijena 10 kuna. A jedno, eto, kruži po Gornjem gradu. Ako dopuste vremenski uvjeti. Tu i tamo ukrca nekoliko turista.

Jasno je da se akumulator („baterija“) električnog automobila već značajno isprazni na putu od Remize do centra i da mu preostaje malo snage za vožnju po centru. Jer ubrzo mora „juriti“ natrag na Remizu na punjenje. Napunjena baterija može izdržati otprilike 50-60 kilometara, a potom opet – na višesatno punjenje.

Zašto se uopće ZET, ta gradska tvrtka opterećena gubicima, s očajnim voznim parkom za svakodnevnu upotrebu, za „obične“ građane, upustio u nabavu tih kompliciranih vozila? Nitko ne dovodi u pitanje vrijednost električnih vozila, njihovu ekološku prihvatljivost, ali – je li nabava golf automobila bila razuman, isplativ i smislen potez tvrtke kao što je ZET?

U studenom 2018. objavljeno je ponosno da će od 1. prosinca 2018. vozila prometovati u centru Zagreba „svakih 15 minuta“, a svečanom „puštanju u rad“ u ZET-ovom spremištu na Ljubljanici, prisustvovao je i gradonačelnik Milan Bandić. “Zagreb kao najbolja europska adventska turistička destinacija protekle tri godine stalno podiže letvicu i obogaćuje turističku ponudu. Iako se više ne možemo kandidirati u toj kategoriji, i dalje ćemo nastaviti s proširenjem ponude pa u tom kontekstu treba promatrati i nabavu ovih vozila”, objavio je Bandić.

Tako je indirektno objavio da ideja o nabavi golf autića uopće niti nije izvorišno nastala u ZET-u, nego je zapravo bila narudžba Gradske uprave i Turističke zajednice grada Zagreba, koju predvodi Martina Bienenfeld, osobna prijateljica gradonačelnika Bandića i nositeljica liste njegove stranke na izborima za EU parlament koja je ostvarila težak politički debakl.

Fiks ideja nastala u uredu gradonačelnika Bandića

ZET je, dakle, u ljeto 2018. iznenada odlučio nabaviti električna vozila koja opisom unaprijed lijepo odgovaraju opisu vozila kakva nalazimo na stranici yamaha.com.hr (ako kliknete ikonu golf vozila) a vozilo se zove „Concierge-E 6 Passanger“. Recimo, tražila se duljina vozila od 4150 mm maksimalno, i širina od 1250 mm minimalno, a yamahin Concierge je dugačak 4100 mm, a širok 1200 mm. U javnoj nabavi su se tražila vozila s naponom instalacije od 48 V, a snaga elektromotora 4-6 kW. Concierge nudi 5 kW i napon od 48 V. I tako dalje.

Početkom srpnja 2018. ZET je potpisao ugovor s tvrtkom TM Zagreb d.o.o., Susedsko polje 53 iz Zagreba, ovlaštenim predstavnikom za yamaha vozila, poznatom prije svega po yamaha motorima – mnogi nisu ni znali da se u yamahinoj paleti proizvoda pojavljuju i golf vozila s električnim motorom. Vlasnica tvrtke TM Zagreb je Jelka Tomše, koja u suvlasništvu s Markom Tomšeom upravlja i slovenskom tvrtkom Delta Team, a voditeljica poslovanja u Hrvatskoj je menadžerica Andrea Tatalović.

Nema sumnje da je TM Zagreb sklopio super posao sa ZET-om. U ugovoru potpisanom 3. srpnja, ZET je pristao na cijenu po vozilu (s PDV-om) od 241 052 kn, ukupno, za sva vozila (s PDV-om): 2 892 300 kuna. Bez PDV-a: 2.313.840 kuna. Zanimljivo je da Concierge-E 6 Passanger na web stranici yamaha.com.hr stoji značajno manje: 125 202 kuna „po komadu“. Dakle, gotovo upola manje.

Na upit upućen tvrtki TM Zagreb, kako je moguća takva razlika u cijeni, odnosno, zašto su vozila koja je isporučio TM Zagreb toliko skuplja, Andrea Tatalović odgovara kratko: “Vozila su opremljena dodatnom opremom prema zahtjevima natječaja”. No, ako se usporedi traženo u natječaju i opisano na stranici yamahe, ne stječe se dojam da se u vozila išta nadograđivalo do mjere da bi im udvostručilo cijenu.

Činjenica jest da su oslikana zagrebačkim bojama i motivima, no je li moguće da je to tako poskupilo cijenu? Pitali smo TM Zagreb je li prije natječaja bilo ikakvih kontakata ikoga iz uprave tvrtke s gradonačelnikom Bandićem ili šeficom gradske turističke zajednice, jesu li imali ikakvih promotivnih akcija u kojima su nudili golf aute, Tatalović odgovara samo s jednim odlučnim – ne. Ona također demantira sumnje zaposlenika ZET-a da s autićima nešto nije u redu jer se koriste malo ili nimalo, te tvrdi da je od trenutka kupnje do danas ZET imao troškove za njihovo održavanje “nula kuna” – jer su vozila još u garantnom roku.

Na dvojbe jesu li autići koji su i na yamahinim stranicama jasno locirani u rubriku “golf” uopće primjereni za ovakvu namjenu kakvu forsira Grad Zagreb, menadžerica Tatalović odgovara: “Vozila su primarno namijenjena za prijevoz putnika te su s homologacijom turističkog vozila primjerena za korištenje u gradu.”

Na pitanje Net.hr-a kako se dogodila inicijalna ideja, je li ZET sam od sebe odlučio nabaviti golf autiće ili je to odluka nekog gradskog ureda, iz ZET-a odgovaraju neodređeno. „ZET dugi niz godina aktivno sudjeluje u turističkoj ponudi grada Zagreba, te neprestano ulaže napore u daljni razvoj tog oblika usluge“, stoji u pisanom odgovoru. Naglašava se da su vozila nabavljena po uzoru na „ostale europske metropole gdje također služe za turistički razgled grada“, no nije navedeno na koje se gradove misli. Trase kretanja vozila utvrđene su u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba.

Iz ZET-a navode hrpu ‘faktora’ koji utječu na doseg vožnje

O samom natječaju iz ZET-a dobili smo samo nekoliko podataka koji su ionako javno dostupni. „Sukladno usvojenom Planu poslovanja tvrtke ZET za 2018. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave 12 elektrovozila po uvjetima objavljenima u elektroničkom oglasniku javne nabave. Po okončanju postupka, ugovor je sklopljen s tvrtkom TM Zagreb d.o.o. (…) u vrijednosti 2.313.840 kuna, po uvjetima iz natječaja“.

Naš izvor iz ZET-a kaže da „nema šanse“ da je taj projekt smislila direktorica ZET-a, Ljuba Romčević-Žgela, da se to ona sama nipošto ne bi „usudila“, i da se nesumnjivo radi o naredbi ili „fiks ideji“ iz ureda gradonačelnika, ili iz ureda šefice Turističke zajednice, Martine Bienefeld.

Na upit o organizaciji vožnje i problemima s „dosegom“ iz ZET-a odgovoraju: „Postojeći ZET-ovi vozači obučeni su za vožnju elektrovozila a sam doseg vozila ovisi o nizu faktora kao što su vremenski uvjeti, trasa vozila, gužva na prometnicama, popunjenost vozila i drugim faktorima, a punjenje vozila obavlja se u prostorijama ZET-a“. Naravno, i angažman vozača za ovaj projekt, pa makar oni dokono sjedili u vozilima dok čekaju turiste ili gube vrijeme na relaciji Remiza-Gornji grad bez ikakvih putnika, nesumnjivo je – trošak.

Kada se podvuče crta posve je jasno da su građani Zagreba koji vape za ozbiljnim sređivanjem gradskog prijevoza, platili dva i pol milijuna kuna za 12 automobilčića bez kojih se moglo, koji sada uglavnom smetaju u garažama i zadaju muke upravi ZET-a u koja forisira osmišljavanje njihove namjene. Što učiniti kako bi izgledalo da su ih doista trebali i da su dio nekakvog smislenog plana? I kako ih koristiti da troškovi još više ne narastu?

Po svemu sudeći, najekonomičnije je kada ostaju – u garaži.