NAJLUKSUZNIJA TITOVA VILA DOBIVA SASVIM NOVU NAMJENU: ‘Bilo je to mjesto uživanja, kurveraja i pijanki kakog valjda niđe nije bilo’

Titova najluksuznija rezidencija vila ‘Izvor’ postala je simbol rasipanja novaca u svrhu hedonizma

Jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito dao je sagraditi od 1948. do 1953. godine impozantnu vilu “Izvor” u Lici na Plitvičkim jezerima, tešku 150 milijuna današnjih eura, koja je postala njegova najluksuznija rezidencija i simbol rasipanja novca u svrhu hedonizma.

Kako piše Novi list, vilu su najviše gradili “golim rukama” tisuća robijaša iz 2. svjetskog rata, koje su dovodili iz Lepoglave, te kasnije žrtve Informbiroa s Golog otoka. Budući da je prilikom gradnje poginulo ili umrlo 99 robijaša građevina je imala tajno ime “Vila 99”, a Tito je u njoj boravio samo nekoliko puta.

Zelenkasti kamen škriljevac vadio se iz Medvednice, a kompleks je sagrađen na površini od jednog hektara, smješten oko 10 km od glavne ceste i nepuna tri kilometra iznad Velikog slapa. Izvor je građen na izvoru rječice Plitvice koja vodom napaja 82-metarski slap koji je jedan od simbola Plitvičkih jezera. Namještaj za vilu rađen je ručno, od skupocjenog drveta, a mnoge njegove dijelove prekriveno je kožom.

Tito je, navodno, u ovu vilu dolazio nekoliko puta, bez supruge Jovanke, kako bi uživao u ženama i lovu. Jednom prilikom lički su lovci uhvatili mladog medvjeda, hranili ga 5-6 godina pa onda organizirali lov prilikom kojega ga je Tito ustrijelio s visoke čeke. 1976. godine posljednji je put boravio u vili Izvor.

Tajni tunel

Budući da je vila Izvor bila zamišljena kao sklonište, u početku gradnje kroz obližnje brdo probijen je tunel duljine gotovo 100 metara za koji su znali samo Tito, Jovanka i oni odabrani, većinom iz Titova osiguranja. Za ručkove tijekom boravka redovno bi naručio pečeni odojak težine oko 40 kg, pri čemu je glavni Titov kuhar bio Ante Cvitković zvani Macan.

Inače, u vili bi najčešće boravio politički i vojni vrh koji su imali na raspolaganju dvije velike dvorane za balove, kino dvoranu, kuglanu, restorane, dvoranu za biljar i luksuzno opremljene sobe. Primjerice, tamo su često boravili Jakov Blažević, Edvard Kardelj, Vladimir Bakarić, Aleksandar Ranković, generali JNA na čelu s Đokom Jovanićem i ostali drugovi iz CK SKJ, a potajice su znali dolaziti i neki strani državnici, piše Novi list.

Mjesto hedonizma

Prema riječima mještana Mileta, bilo je to mjesto uživanja, kurveraja i pijanki kakog “valjda niđe nije bilo”.

“Znali smo kada će biti velike zabave. Dovozili su osoblje autobusima sa zamračenim staklima i to po noći da ne znaju kuda ih dovoze. Bili su to kuhari, konobari, sobarice, muzičari i kurve. Mi nismo po danu tada smjeli puno dalje od kuća. U svakom je grmu bila milicija. Noću se čuo smijeh i muzika. Znali smo kada Tito nije tamo jer su onda ‘ugledni drugovi’ znali naokolo šetati s kurvama. Tito to nije dopuštao i sve što se događalo, događalo se u vili.

Kad je počeo ovaj zadnji, nesretni rat onda se milicija Mile Martića takmičila ‘ko će više krasti. Tito im je svima odjednom postao – ustaša! A od ustaše treba sve pokrasti i razbiti. Poseban su ‘pik’ imali na Titove odaje. Sve su razbili ili odnijeli. Svađali su se ‘ko će od njih sjediti u Titovoj kožnoj fotelji’, ispričao je djed Mile za Novi list.

Znanstveno centar s naglaskom na ekologiju

Nekad velebno zdanje i najluksuznija Titova rezidencija nakon Domovinskog rata ostala je u devastiranom stanju. Ravnatelj NP Plitvička jezera Tomislav Kovačević kaže za Novi list da je riječ o kulturnom dobru i konzervatorski zaštićenoj građevini.

Najavljuje da će ta građevina “sigurno biti mjesto znanstveno-istraživačkog karaktera, mjesto okupljanja hrvatskih i svjetskih znanstvenika koji se bave proučavanjem prirode. Ondje će biti dom znanstvenika specijaliziranih za izučavanje fenomena krša, klimatologije, proučavanje i zaštite voda… Dakle jedno mjesto koje će postati okupljalište znanstvenika kojima je u prvom redu naglasak na ekologiji. Projekt će zajednički financirati naša ustanova i EU fondovi.”