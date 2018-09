‘NAJLIPŠOJ UVALI NA SVIJETU’ PRIJETI TOTALNA DEVASTACIJA: ‘To više nije kupanje, čeka nas borba za povratak ekološke ravnoteže’

“Turisti znaju prigovoriti da nema dovoljno WC-a, ali probajte zamisliti na što bi sličio niz kemijskih WC-a za 1.500 ljudi i to u zaštićenom krajobrazu”, rekao je Zoran Morović

Jednoj od najljepših prirodnih plaža na Jadranu prijeti devastacija i to zbog prevelikog broja turista.

Plaža Sakarun, na južnoj strani Dugog otoka, po mnogima je ‘najlipša na svitu’, no ljepote te plaže ne mogu doći do izražaja zbog prenatrpanosti. Sakarun je postao krcat smećem, ima nedovoljan broj toaleta što je dovelo do toga da nitko više ne želi brendirati još neku od uvala ili plaža na Dugom otoku, piše Zadarski.hr.

Veliko onečišćenje

“Sakarun je ‘najlipša uvala na svitu’ kada se tamo nalazi 500 kupača, ali kada je njih 1.500, to više nije kupanje! Radi se o prirodnoj plaži s ograničenim kapacitetima koji su davno nadmašeni, pa nas čeka borba za povratak ekološke ravnoteže u Sakarun. Turisti znaju prigovoriti da nema dovoljno WC-a, ali probajte zamisliti na što bi sličio niz kemijskih WC-a za 1.500 ljudi i to u zaštićenom krajobrazu”, rekao je Zoran Morović, načelnik Sali na čijem se području Sakarun nalazi.

‘Nešto se mora promijeniti’

Načelnik muči i broj brodica od kojih, kako kaže, nema nikakve koristi – a štete očuvanosti plaže i uvale.

I direktor Nature Jadere Damir Perić smatra da je broj gostiju prevelik.

Mora doći do promjene

“Nešto se mora promijeniti. Sve bi bilo u redu kada bi broj kupača bio prepolovljen”, rekao je Perić za Zadarski.hr, procjenjujući da preko sezone na plaži bude prosječno oko 1.000 ljudi.

Oni koji dolaze turističkim brodovima, a Natura Jadera svakome od njih naplati 7.000 kuna godišnje dok su vlasnici dužni vratiti na more smeće koje su proizveli njihovi gosti. No koliko se to poštuje, pitanje je na koje se ne zna odgovor.