NAJHLADNIJI TRAVANJ U ZADNJIH 30 GODINA? Vakula: ‘Toplije vrijeme ne može se najaviti još barem tjedan dana, vjerojatno i dulje’

Pretežno sunčano, a sredinom dana i poslijepodne u središnjim, istočnim i južnim krajevima porast naoblake, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Prijepodne većinom sunčano, od sredine dana će se u unutrašnjosti i na jugu skupljati više oblaka. Za vikend većinom oblačno, u nedjelju slaba kiša ili poneki pljusak. Danas pretežno sunčano, poslijepodne u središnjim, i osobito istočnim i južnim predjelima porast naoblake. Puhat će slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu ujutro bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak, potkraj dana opet bura, ponegdje i jaka s olujnim udarima. Nakon prohladnog jutra temperatura će tijekom dana malo porasti.

U subotu oblačnije, osobito na kopnu gdje će često i prevladavati oblačno, a na krajnjem jugu će pasti i nešto kiše ili poneki pljusak. Kiše i pljuskova će u noći na nedjelju te tijekom nedjelje biti i drugdje, a u gorju su mogući i susnježica ili malo snijega, prognozirala je Damjana Ćurkov za RTL.

U unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu u subotu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, zatim će u nedjelju poslijepodne bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Uz pritjecanje nešto toplijeg zraka jutarnja temperatura će porasti pa se mraz u dane vikenda više ne očekuje.

Jedan od hladnijih

Travanj je, a kao da nije! I to ne samo zbog vremena proteklih dana, nego i budućih – i dalje razmjerno hladnih, pri čemu će još i u petak na kopnu biti čestog mraza, a kao i u četvrtak – temperaturnih minusa bit će i ponegdje blizu mora. Srećom, samo pri tlu te većinom manjih i rjeđih nego u četvrtak, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

Pritom će petak biti pretežno sunčan – u većini Hrvatske vjerojatno najsunčaniji dan u sljedećih šest, pa i više. Već tijekom svježijeg vikenda bit će oblačnije, osobito od nedjelje uz povremenu kišu, u gorju u početku čak ponegdje i snijeg. U sljedećem će tjednu temperatura rasti, ali će i dalje biti niža od prosječne, pri čemu će to odstupanje na Jadranu biti manje nego na kopnu. I kiša će uz more biti rjeđa nego na kopnu i sunčani sati mnogobrojniji, ali će biti i vjetrovitije, uglavnom uz sjeverozapadni vjetar, te osobito za vikend i buru, čiji će česti olujni udari u subotu opet onemogućavati normalno prometovanje.

Dakle, za razliku od dolaska novih oblaka, osjetno toplije vrijeme – kakvo smo imali početkom mjeseca – ne može se najaviti još barem tjedan dana, vjerojatno i dulje. No, barem nam neće biti hladno kako je bilo nedavno, gdjekad čak za travanj i rekordno. A kad se sve zbroji – sudeći prema dosadašnjem dijelu mjeseca i najvjerojatnijoj prognozi za njegov ostatak, ne dođe li do neke iznenadne i značajne promjene – ovo će u većini Hrvatske biti jedan od hladnijih travnja u posljednjih tridesetak godina. Globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama unatoč, a i dugoročnim prognozama, koje su upućivale na povećanu vjerojatnost barem malog pozitivnog odstupanja srednje travanjske temperature. Još jedan dokaz nesavršenosti dugoročnih prognoza i postojanje prostora za njihov napredak, a i potrebe većeg oslanjanja na pouzdanije kratkoročnije prognoze.

U petak većinom sunčano, ali razmjerno hladno

U petak će Slavoniji, Baranji i Srijemu biti dosta sunčanih sati, posebice prijepodne. Već poslijepodne slijedi novo naoblačenje s kojim će mraz izostati u subotnje jutro, ali u petak će još biti čest. Najniža temperatura zraka od -4 do -1 °C, pri tlu i niža, a najviša oko 12 °C. Podjednako hladnije od prosjeka za ovo doba godine bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ali ipak većinom malo manje nego u četvrtak. No, nedovoljno za izostanak mraza. Nakon sunčanog, čak i vedrog prijepodneva oblaka će biti sve više, a zapuhat će i gdjegod umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak.

Na sjevernom Jadranu bura u noći i ujutro, pa ponovno navečer, mjestimice i jaka, na udare i olujna, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz koji će biti sunčano, u gorju poslijepodne oblačnije. Najniža temperatura zraka uglavnom od -6 do -2 °C, uz more 2 do 6 °C, a najviša 14 do 16 °C, u gorju oko 10 °C.

Pretežno sunčano, ali za sredinu travnja razmjerno hladno i u Dalmaciji, u unutrašnjosti uz čak mjestimice moguć slab jutarnji mraz. Nakon noćne i jutarnje bure, gdjegod i jake, zapuhat će slab do umjeren maestral, a navečer će ponovno jačati bura, kao i valovitost danju malo do umjereno valovitog mora, čija će temperatura na jugu Hrvatske biti kao i poslijepodnevna zraka – oko 15 °C. Prijepodne će biti malo oblaka, zatim sve više. No, još do noći zadržat će se suho.

Oblačnije, uz oborine, na Jadranu u subotu

Suho na jugu Jadrana neće biti u subotu, koja će posvuda biti oblačnija, a i vjetrovitija, uz ponovno često jaku buru, lokalno na udare i olujnu. Od nedjelje je povremena kiša vjerojatnija na sjevernom dijelu, a osim zbog nje i mnogobrojnih oblaka, mnoge neće veseliti ni za travanj i dalje razmjerno niska dnevna temperatura zraka. No, barem će bura oslabjeti.

U većini unutrašnjosti neka utjeha bit će porast noćne i jutarnje temperature zraka i prestanak mraza, ali mnogima ne i prevladavajuće oblačno te osobito za vikend prohladno vrijeme – u subotu još uglavnom suho, zatim uz povremenu kišu, u gorju ponegdje ponovno i snijeg.