NAJGORI BLAGDANI: 20 umirovljenika iz Ploča bit će deložirano nakon Nove godine: ‘Gutamo normabele k’o bombone’

Kako sada stvari stoje, bivši lučki radnici završit će na ulici i to u jeku pandemije koronavirusa

Oko 20 bivših lučkih radnika koji žive u zgradama na Trgu kralja Tomislava u Pločama moglo bi završiti na ulici i to prvog dana Nove godine.

Do tada oni moraju odlučiti što će učiniti jer tada istječe rok u kojem se kao korisnici lučkih stanova u Pločama moraju izjasniti prihvaćaju li ponudu za otkup tih stanova po komercijalnim uvjetima ili će nastaviti živjeti kao beskućnici koji će pasti na brigu Centru za socijalnu skrb, piše Jutarnji list. Tu ponudu dala im je aktualna uprava Luke Ploče d.d.

‘Gutamo normalbele k’o bombone’

“Ne znam ni kud ću ni što ću. Očajna sam”, govori za Jutarnji list Lorita Ostojić, jedna od stanarki lučkih stanova. Ovo će biti najgori božićni blagdani za ove ljude u čijim očima se vidi neizvjesnost i strah.

Oni su ekipu novinara dočekali u petak ujutro u središtu Ploča te su se rasporedili u dvije grupe zbog poštivanja epidemioloških mjera.

“Gutamo normabele k’o bombone. Ne jedemo, ne pijemo, ne spavamo. Život nam se pretvorio u pakao”, vele bivši lučki radnici, od kojih neki iza sebe imaju 40 godina rada u Luci.

Rukovoditelji Luke kupili stanove za samo 30.000 kuna

Radi se uglavnom o stanovima od 30 do 50 kvadrata te bivši lučki radnici kažu da to nije nikakav luksuz, nego nužni krov nad glavom. Dosta tih stanova je derutno izvana i iznutra, no predstavljaju jedini topli dom za 20 ogorčenih Pločana koji novac za otkup tih stanova nemaju. Kako sada stvari stoje, završit će na ulici i to u jeku pandemije koronavirusa.

“Što nam preostaje nego da postavimo šator nasred Ploča i u njemu živimo”, govori Milena Ilić koja kao i njezini susjedi traži da im se omogući otkup stanovima u kojima žive preko 25 godina, od 1994. godine, prema modelu nositelja stanarskog prava. To se primjenjivalo na društvene stanove nakon što se Hrvatska osamostalila. Drugačije rečeno, ovi stanari bi stanove kupili za oko 40.000 kuna kada bi im se priznalo stanarsko pravo, dok im je ovako određena cijena od 800 eura po kvadratu.

Pločani iz lučkih stanova su odavno u mirovini koju su zaradili tijekom posla na dokovima Luke Ploče. S obzirom na to da je riječ o umirovljenicima, njima je nemoguće otkupiti stanove po komercijalnim uvjetima koje nudi Luka Ploče. Kreditno su nesposobni, a ušteđevine nemaju. Jedan od onih koji ostaje bez stana je i Ante Dugandžić, a i on i njegov sin bili su branitelji.

“Rukovoditelji u Luci su stanove otkupljivali za 20.000, 30.000 kuna, a mi sada moramo iskeširati 60.000 eura. Nama su samo obećavali – bit će, bit će. Pa vidite dokle su nas doveli”, govori ogorčeni Ante koji traži priznavanje stanarskog prava, dok ih Luka Ploče tretira kao da su bili samo podstanari u najmu i to punih 27 godina.

Ljuti na gradonačelnika

Neki od stanara su uložili vlastiti novac u nekretninu tako što su renovirali stanove. Branko Marević kaže da je u svoj stan uložio preko 200.000 kuna jer su bili potrebni različiti popravci. “To znači da sam ga već otplatio i pretplatio, a sada hoće da ga još jednom otkupim”, ogorčeno će Branko.

Ako se ne dogodi nekakvo čudo, ovi ljudi mogu očekivati deložaciju jer novac za kupnju stana nemaju. Luka će stanove prodavati na tržištu te je gotovo sigurno da će se kupac naći, no nitko od njih neće biti netko od dosadašnjih stanara. Osim pravnog, ovaj slučaj je i političko pitanje. Razlog za to krije se u obećanjima bivšim radnicima da će steći stanarsko pravo te otkup. Stanari ističu da su ostavljeni i prevareni kao i ljudi na gradonačelnika Mišu Krstičevića. Sve što stanari lučkih stanova u Pločama žele jest otkup stanova po cijeni po kojoj su ih kupili rukovoditelji

“Izbace li nas iz stanova, život će nam biti uništen”, zaključili su.

Luka: ‘Rok za kupnju bila je 1995.’

“Činjenica je da je Luka Ploče d.d. nesporni vlasnik 26 stanova na području grada Ploče, a u kojima već dugi niz godina žive radnici i bivši radnici Luke Ploče d.d. i njihove obitelji u svojstvu najmoprimaca (22 stana) ili zaštićenih najmoprimaca (četiri stana)”, navodi se u priopćenju Luke Ploče.

Također, stoji i da “većina postojećih najmoprimaca (22 od 26) nije imala stanarsko pravo na stanovima koje koristi, a zaštićeni najmoprimci koji su imali stanarsko pravo (četvero od njih 26) nisu pravovremeno dostavili zahtjev za kupnju stana (do 31. prosinca 1995. godine), tako da prodaja stanova prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – nije moguća”, piše Jutarnji list.