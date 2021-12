Zbog silnih oborina koje su posljednjih dana pogodile gospićko područje, iz svojih su se korita izlile rijeke Novčica i Bogdanica i uzbunile tamošnje stanovništvo, a Hrvatske vode su uspostavile izvanredne mjere obrane od poplava. Najgore je u naselju Lički Novi, gdje su poplavljene kuće.

Darko Milinović, bivši župan Ličko-senjske županije za N1 je komentirao "problem benta Murković" (mlin Murković) zbog kojeg su svake godine poplave u Ličkom Novom i drugim mjestima. Milinović je kazao da je kao župan bio blokiran od Ministarstva i Vlade jer je htio napraviti nešto po tom pitanju.

'Pozivam Ćorića, dajte nešto napravite'

“Građani su opravdano nezadovoljni. Današnji gradonačelnik i sadašnji župan su se pozivali na nezadovoljstvo građana i na tim krilima dobili izbore. Sadašnji župan se hvali da je u odličnim odnosima s ovom Vladom, gradonačelnik Starčević nije apsolutno ništa napravio. Očito da smo mi u Ličko-senjskoj županiji ovoj Vladi zanimljivi u jednoj situaciji, a to je kad su izbori. Već je stara izreka gospodina Petryja da “odlično surađuje s Vladom". Da posjetimo, on je surađivao dobro i SDP-ovom Vladom, ali nikako to realizirati. Neka sada pokaže svoju snagu i neka napravi nešto dobro za građane”, poručio je Milinović, dodajući da se uz malo dobre volje dugogodišnji problem može popraviti i riješiti.

“To je u ingerenciji grada. Župan tu može nešto napraviti s obzirom na odnose s Vladom. Pozivam gospodina Plenkovića i Ćorića, pogotovo Ćorića – dajte nešto napravite za ove građane, a ne samo kad su izbori”, dodao je.

Milinović je kazao da je nebitan njegov sukob s vrhom HDZ-a. "Nastojao sam riješiti taj problem. To je u ingerenciji grada, odnosno gradonačelnika. Tu struka ima riječ. S jedne strane je struka, a s druge strane su nezadovoljni građani. Pozivam i ja gospodina Plenkovića da malo potakne svoje ministre da porade na tom problemu”, kazao je Milinović.

'Deset godina nitko nije reagirao'

Jedan od mještana kojemu je poplavljena kuća, Frano Brkljačić za N1 je kazao da je situacija danas puno bolja te da još nije moguće procijeniti kolika je šteta. "Na ovom mjestu na kojem smo sad jučer ne bismo mogli stajati jer je voda bila preko koljena i više. Sad je već dobro, ostaje čišćenje i uređenje. Teško je reći kolika je šteta. Čistimo i uređujemo, o šteti ni ne razmišljamo jer nikad nije bilo prilike da se nešto nadoknadi", rekao je Brkljačić.

“Plivamo svake godine skoro zadnjih 10 godina. Deset godina nitko nije reagirao, ali ja sam osobno pisao dopise Gradskom vijeću i Gradskoj upravi. Sve se dogodilo nakon rekonstrukcije tog Murković benta (mlina Murković). Kad je vrh brane u Kosinju pod vodom, onda i mi znamo poplaviti”, pojasnio je Brkljačić.