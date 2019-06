NAJGORA ISKUSTVA NAŠIH UGOSTITELJA S KONOBARIMA: Došli su pod utjecajem, rušili piće, a sramotno je kako su ih pronašli gosti

‘Nikad nije bilo bolje vrijeme za radnike, uz minimalan trud za pronalazak posla, mogu imati odlične uvjete’, kažu poslodavci

Ni ovu sezonu ugostitelji ne mogu odahnuti. Radnika kronično nedostaje, a sve veće su gužve i na šalterima policijskih postaja na kojima se predaju zahtjevi za radne dozvole državljana koji imaju prebivalište izvan Europske unije. Očajnim ugostiteljima nedaće ne prestaju čak ni u trenutku kada pronađu radnike, bilo domaće ili strane, a neki od njih otvoreno su za Net.hr ispričali s kakvim su se sve kalvarijama susreli prilikom zapošljavanja sezonskih radnika.

Hrvoje Kereša, vlasnik Caffe Bara Prestige u Omišu, jedan je od ugostitelja koju su potvrdili kako je jako teško pronaći radnika. “Žele plaće veće nego što zaslužuju, a iza njih se sve mora popravljati. Ako slučajno nekome to i kažete, taj se odmah pokupi i ode”, žali se Kereša te napominje kako ni kirurzi nemaju konobarsku plaću, iako ti isti konobari nemaju ni približno istu odgovornost kakvu imaju liječnici.

Navodi da se situacija izmakla kontroli te da iako je on za to da se radnik pošteno plati, od istoga zahtjeva da obavi posao za koji je plaćen. “Bilo je tu svakakvih slučajeva, od onih radnika koji ne održavaju higijenu te ne poznaju osnove bontona do toga da ne pričaju strane jezike, ne znaju osnove posluživanja i sl. – a svi bi plaće od 1000 eura pa na više. Jedna djevojka je nedavno rekla da se ni materi ne diže iz kreveta ispod 6.000 kuna”, ispričao nam je ogorčen ugostitelj.

Neugodna pijanstva

Nije on jedini koji je muku mučio sa zaposlenicima, kapetan jednog turističkog jedrenjaka, Zoran Slatina, također je imao neugodnih iskustava. Bilo je tu krađa, zaposlenika koji nisu pazili na higijenu do onih kojima nije bio problem doći pijan na radno mjesto.

“Jedna od situacija dogodila se prije nekoliko godina kada su se dva zaposlenika broda vratila pod utjecajem opojnih sredstava. U cik zore srušili su brojne čaše i pića koja su se nalazila u salonu ne bi li na kraju legli na pod gdje su ih pronašli gosti koji su tada boravili na brodu. Naravno, dobili su otkaz iste sekunde te izašli u prvoj luci”, ispričao nam je kapetan.

Unatoč stimulativnim primanjima i on nam je potvrdio kako je lutrija naći osobu koja je spremna odraditi posao za koji je plaćena. Priče koje kruže među ugostiteljima, od kojih brojni ne žele ni izaći u javnost sa svojim iskustvima, zaista su bizarne. Tako je vlasnik jednog od restorana u samom centru Splita otkrio kako je zatekao svog konobara kako u salonu igra Playstation dok je vanjska terasa bila puna gostiju. Da bi priča bila još gora, radnik u tome nije vidio nikakav problem.

Sretni ako uopće nađu radnika

Apsurdima nema kraja salažu se mnogi, no neki unatoč lošim iskustvima napominju kako poslodavci, a ni radnici nerijetko ne razumiju probleme onog drugog.

Toni Jelenović, voditelj ronilačkog centra “Neptun” u mjestu Šilo, u sklopu kojega se nalazi kafić te apartmani kaže kako su ljudi sretni ako uopće nađu radnika. “Mi se trudimo objavljivati jasne i koherentne oglase, da bi se ljudi na kraju javili s porukom ‘Kolka plata? Di se radi'”, govori nam Jelenović. Kaže kako ljudi ne znaju poslati ni životopis te jedva natipkaju suvislo dvije do tri riječi. Pita se kako očekivati od osobe ikakvu radnu sposobnost ako nije u stanju nazvati ili napisati suvisao e-mail.

“Primorani smo javiti se i takvima jer je situacija grozna. No čak i kad se uspijemo dogovoriti s njima traže uvjete kakvi bi bili u redu da dolazi osoba koja ima godine iskustva iza sebe, kojoj ne treba uvod u posao i koja će 5. dan biti samostalna, no većinom se radi o ljudima bez iskustva”, napominje.

Prisjetio se slučaja jednog mladića iz Slavonije koji je rekao da je godinu ranije već radio u Dalmaciji po 12 sati dnevno za plaću od 4.000 kuna, s druge strane sada je tražio osmosatno radno vrijeme, koje je rijetko gdje moguće kada je u pitanju sezonski rad, plaću od gotovo 8.000 kuna te dva slobodna dana tjedno. Jednom su zaposlili i mlađu djevojku koja je došla ravno nakon završene srednje škole. Završila je ugostiteljsku, a kako navodi, ne zna skuhati kavu. Jelenović smatra kako se po tome vidi kako je problem zapravo puno dublji te kreće od školstva.

‘Nikad nije bilo bolje vrijeme za radnike’

“Primjetili smo kako se radnicima radni dan svede na to koliko su cigareta popušili, a odrade posao samo da bi otišli na pauzu. Nezainteresirani su za posao koji rade, bez volje i želje za napretkom. Naravno da uvijek postoje dvije strane priče, ali zašto ljudi koji dođu odraditi sezonu, koji mjesec, očekuju mnoštvo slobodnih sati, ne znam kakve privilegije itd.? Pa došli su zaraditi. Zna se da se radi malo više, ali sve se može dogovoriti i plaća i slobodno vrijeme. Kada radnici traže posao, objave oglas u maniri ‘Tražim na području tom i tom posao, bilo što, 23 godine’, pa tko će se njemu javiti? S druge strane kada radnik objavi normalan oglas, navede neko svoje iskustvo, koje strane jezike govori, od kada do kada bi radio – dobije u roku par sati dobije na desetke ponuda… Nikad nije bilo bolje vrijeme za radnike, uz minimalan trud za pronalazak posla, mogu imati odlične uvjete”, rekao nam je naš sugovornik.

Još jedan od problema koji navodi, manjak je komunikacije s obje strane. Radnici, kako nam kaže, žele odmah znati kolika im je plaća iako nisu ni poslali životopis. “Ne možete osobi obećati basnoslovne iznose samo na osnovu telefonskog razgovora. Na kraju ti dođe osoba koja ne zna oguliti krumpir, a preko telefona tvrdi da je radila u restoranu s Michelinovom zvjezdicom. Teško je obećati veliku plaću na neviđeno te dati garanciju bez pokrića”, objasnio nam je Jelenović.

Prošlo ljeto u Hrvatskoj je nedostajalo više od 10.000 radnika, situacija se promijenila nije, a kvaliteta usluge je zbog nedostatkva kvalitetnog osoblja postala upitna. Cijena fizičkog rada nerijetko je veća od cijene intelektualnih usluga, a ta razlika u turističkoj sezoni postaje još osjetnija. Kako će se to odraziti na turizam i hoće li hrvatski turizam zbog ovih okolnosti ispaštati, ostaje nam vidjeti s obzirom da je sezona već u punom jeku.

