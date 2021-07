Zbog vrućina i zbog potrage za hranom i vodom u Slavoniji vlada najezda zmija. Sve ih se češće može vidjeti u gradskim dvorištima i u napuštenim objektima, ali stručnjaci napominju da nisu opasne po život.

"Ovdje se smotala, baš je bila velika. Nisam došla k sebi cijeli dan. Velika, što kaže moja komšinica, kao pita"", kazala je za Novu TV Vesna Šimić iz Đakova. "Popela se do gore. Ja u životu to nisam vidjela. Velika, preko metar sigurno", opisala je svoj susret sa zmijom Đakovčanka Ana Škrapić.

'Ima ih tamo gdje je zapušteniji okoliš'

Najčešće ih se može uočiti u dvorištima, a vatrogasci su intervenirali i u samom središtu Đakova.

"Bila je sklupčana ispred vrata, vjerojatno je došla iza zgrada gdje je malo zapušteniji okoliš", kazao je za Novu TV Zoran Radočaj iz DVD-a Đakovo.

Mamac zmijama su i visoke temperature koje su ovih dana u Slavoniji bile i preko 40 stupnjeva Celzijevih. Inače, u Slavoniji prevladavaju tri vrste zmija - bjelouška, bjelica i riđovka.

'Ugriz riđovke je otrovan, ali rijetko tko umire'

Veterinar Matija Škulac objašnjava da sve te zmije bježe od čovjeka.

"Riđovka je opasna, ali jako, jako rijetko. Njen ugriz je smrtonosan, ali srećom ima malo otrova u žlijezdama. Za pet do šest sati kod ugrizene osobe javlja se imunitet i rijetko tko umire. To obično budu stare osobe koje imaju niz bolesti, ali i to jako rijetko", objasnio je vaterinar Škulac.

Kada vatrogasci ulove zmije, odnose ih u prirodu i puštaju jer su zaštićena vrsta.

"Puštamo ih u njihovo prirodno stanište, prirodni okoliš, gdje se osjećaju sigurno. Tamo se imaju gdje skrivati i imaju dovoljno hrane", kazao je Radočaj iz DVD-a Đakovo.