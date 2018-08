NAJEZDA SMRTONOSNIH STRŠLJENA DOSEGLA VRHUNAC: ‘Ono što ljudi rade još ih više razjari, kad vide gnijezda trebaju zvati pomoć’

‘Ljudi moraju znati da ni jedan sprej ne djeluje iste sekunde, nego stršljen nakon toga leti još 10 do 15 minuta, ali opasniji, jer je razjaren. Najefikasniji je trovalentni plin koji ja koristim i to u noćnim uvjetima kada su svi stršljeni u saću. I rad kosilica i druga buka može ih uznemiriti’

Najezda smrtonosnih stršljena dosegnula je svoj vrhunac u Slavoniji i Baranji pa oni koji znaju kako ih se riješiti jer to rade godinama upozoravaju stanovnike da se ne upuštaju u bilo kakve akcije sami.

“Neki napucavaju loptu u gnijezda misleći da će se stršljeni valjda razbježati i više se neće vratiti, neki ih polijevaju vodom, udaraju letvama, skidaju gnijezda štapovima i slično, a neki ih pokušavaju prskati raznim sprejevima. Ljudi moraju znati da ni jedan sprej ne djeluje iste sekunde, nego stršljen nakon toga leti još 10 do 15 minuta, ali opasniji, jer je razjaren. Najefikasniji je trovalentni plin koji ja koristim i to u noćnim uvjetima kada su svi stršljeni u saću. I rad kosilica i druga buka može ih uznemiriti”, kaže za Glas Slavonije volonter koji pomaže ljudima i uklanja gnijezda Ivica Mišin.

Također kaže kako da tvrdnje znanstvenika da mutacija nema nisu točne jer je osobno naišao na nekoiko gnijezda indijskog stršljena, a da križanac između autohtonog i indijskog ima gužinu oko 5 centimetara i širinu oko jednog centimetara te crno žute pruge na leđima smeđe boje.

Nema mjesta gdje ih nema

Dodaje kako više nema mjesta gdje se stršljeni ne mogu naći te da je situacija jednaka i u gradovima i u selima. Upozorava građane koji u kompost odlažu slatko voće neka komposter prekriju, jer to posebice privlači stršljene.

“Ubod stršljena može biti smrtonosan. Lugar u Đakovu tako je preminuo, a u Pleternici je žena preživjela samo zato što ju je stršljen ugrizao, ali ju nije i ubo. Naime, kada stršljen napada on prvo ugrize, a tek onda u minuti zada od 30 do 40 uboda i pri tome izlazi otrov iz dvije vrećice koje ima. Nakon ugriza osoba dobije temperaturu, svrbež i otok zato što i u slini ima bakteriju”. prenosi svoj asaznanja Mišin.

Bez sredstava za rad

Do sada je neumorno skidao gnijezda stršljena u svih pet slavonskih županija, a bio je pozvan i u Crikvenicu te jednom prilikom u Krapinu te u Zagreb. No, uskoro će ostati bez svojih sredstava za ovu borbu i neće više moći pomoći.

“Imam plina za još idući tjedan i onda ću morati odustati od pomaganja ljudima. Volio bih kada bi mi Grad Osijek, ili Županija, bar dali plin i materijal koji koristim, jer za sebe ne tražim ni lipe. Za cijelu sezonu potrebno mi je materijala u vrijednosti približno devet tisuća kuna. Do sada su mi ljudi dobrovoljno nešto davali, tek toliko da imam za gorivo koje potrošim do njih”, kaže Mišin koji je do sada uklonio više od 300 gnijezda stršljenova.