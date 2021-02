Gledala sam ga u oči i vidim drži pištolj i reko ‘zašto?’. ‘Vadi lovu van’. Ovo nije zezancija’. Rekla sam da neću. ‘Rekao sam ti vadi lovu van’. ‘Neću’. Jednostavno sam tako postupila, ne znam u tom momentu sam se tako osjećala i tako je to ispalo”, prisjetila se Snježana Ilčić iz Bukovlja

Nesvakidašnja hrabrost jedne prodavačice u mjestu Bukovlje odjeknula je Hrvatskom. Naime, u Snježanu Ilčić je pljačkaš uperio pištolj, a ona mu je rekla: ‘Novac ne dam!’ Za RTL Danas je ispričala detalje pokušaja pljačke koji je doživjela u utorak navečer. Što je sve prošla, Snježani tek sad dolazi do svijesti. Kaže da je radila uobičajeno, kada je pljačkaš ušetao u njezinu trgovinu.

“Gledala sam ga u oči i vidim drži pištolj i reko ‘zašto?’. ‘Vadi lovu van’. Ovo nije zezancija’. Rekla sam da neću. ‘Rekao sam ti vadi lovu van’. ‘Neću’. Jednostavno sam tako postupila, ne znam u tom momentu sam se tako osjećala i tako je to ispalo”, prisjetila se Snježana.

Kako kaže, bila je to najduža minuta u njezinom životu.

Nisam osjećala ni trunku straha, ali kad je pljačkaš izašao…

“Pokazivao je pištoljem na kasu, a ja sam se u tom trenutku i podbočila”, ispričala je Snježana. Iako joj je stalno prijetio, nije kaže, osjećala nikakav strah.

“Nisam osjećala ni trunke straha”, rekla je Snježana. A kad nije ona, popustio je pljačkaš. “Zbog čega je odustao ne znam, i rekao je na kraju, vidjet ćeš za ovo”, kazala je Snježana.

No, kada je pljačkaš izašao iz trgovine, savladao ju je stres i šok. Nazvala je policiju i šefa.

Obitelj i mještani su ponosni

U obitelji su na njezin pothvat svi ponosni.

“Stvarno je pokazala strašnu hrabrost, nije se radilo o novcu, jednostavno je tako postupila , takav stav ima. Inače nije takva”, ustvrdio je Snježanin suprug Dražen Iličić.

O njezinom činu samo riječi hvale imaju i mještani Bukovlja.

“Heroina, nemaš joj drugo reć , tako se postavit”, pohvalio je Snježanu Jozo Henjac iz Bukovlja.

Pljačkaš (22) uhićen: Prijeti mu do 12 godina zatvora

Trgovina ponovno radi, no Snježana ide na zasluženi odmor.

Mladi pljačkaš (22) je još sinoć uhićen, a do sada nije imao sličnih djela. Prijeti mu kazna i do 12 godina, a na to će ovisiti i činjenica je li oružje kojim se koristio bilo pravo ili lažno, javlja RTL.