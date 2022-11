Saborski zastupnik i predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja za N1 je komentirao aferu u Ini te što je u planu za sljedeću sjednicu Vijeća.

“Nakon jučerašnje sjednice izdvojio bih da se konačno stvara kontekst cijele ove priče oko Ine, korupcije i veleizdaje. Zapravo su sva tri svjedoka, Kovačević, Mayer i Vanđelić potvrdili da se ova pljačka nije mogla dogoditi bez znanja nadređenih”, rekao je Grmoja. “Očito je netko zatvorio oči, to je ono što je jako važno. Vanđelić je rekao da je Škugor napredovao u Ini i kad su oni maknuti iz Nadzornog odbora te kad je mijenjana Uprava, on je napredovao”, dodao je.

Grmoja navodi da su jednako tako iznesene informacije kako su prvo dobili dopis od bivšeg ministra Tomislava Ćorića da je sisačka rafinerija od državnog interesa da bi zatim dobili nalog da se podrži memorandum kojim se ide u gašenje sisačke rafinerije.

“Vanđelić je govorio koliko su bile nerazumne odluke Hrvatske vlade koje su doprinosile tome da se poveća vrijednost Ine iako je najavljeno da se ide u njen otkup. Rekao je da nije bilo nikakve ponude zabilježene na Zagrebačkoj burzi iako su premijer i ministar Ćorić rekli da je ta ponuda išla prema MOL-u i da ju je on odbio”, rekao je.

'Ćorić je gurao zatvaranje Sisačke rafinerije'

Kaže da postoji jako puno zanimljivih informacija koje potvrđuju dosadašnja svjedočenja. “Ta su svjedočenja išla u smjeru da je Vlada definitivno odgovorna za gašenje sisačke rafinerije i da se za ovu pljačku od milijardu kuna definitivno moralo znati i u Ini i u MOL-u”, rekao je.

Navodi i slučaj kad su članovi nadzornog odbora dobili poziv na memorandum. “Oni su tad zatražili da ih se na to potakne mailom, da imaju neki pisani trag jer je sasvim jasno da je ta odluka o glasanju za memorandum išla protivno zakona Republike Hrvatske, a potpisnik maila je bio ministar Ćorić”, rekao je te dodao: “Vidović Krišto je tad upitala zašto je Vanđelić glasao za memorandum, ali je na kraju izjavio da smatra da Vlada čini sve u interesima građana, ali da bi odluka ionako bila donesena jer imaju većinu u Nadzornom odboru”.

Grmoja smatra da će ovih dana biti napada na Vanđelića.

Proglasiti ništetnim dodatak koji je Mol stekao upravljačka prava nad Inom

“Možda on u tom trenutku nije postupio herojski, ali on nije zagovarao zatvaranje sisačke rafinerije sve dok nije došlo do naputka Ćorića i Vlade. Ministar Ćorić je gurao zatvaranje sisačke rafinerije i guranje nafte prema Mađarskoj pod blagoslovom Andreja Plenkovića“, rekao je pa dodao: “Ne može se reći da to nikome nije bilo sporno, i Vanđelić i ostali članovi Uprave su bili svjesni dodataka u ugovoru koji je sklopljen na koruptivan način i da protiv toga Hrvatska treba ustati. I sad kad imamo pravomoćnu presudu vrijeme je da taj dodatak proglasimo ništetnim, dio gdje je MOL stekao upravljačka prava nad Inom”.

Navodi da je Božo Mikuš nastupao kao zagovornik MOL-a, a čak je izjavio da je MOL kreditom spasio Inu. “Kasnije su ga suočili određeni zastupnici koliko je radnika izgubilo posao. Nije želio odgovoriti na pitanje smatra li da je Ina jača kompanija nego što je bila 2003. i je li pretvorena u podružnicu MOL-a. Eto, jedno dosta čudno svjedočenje. A i sindikalist Sekulić predstavio ga je kao mađarona. Mikuš je valjda očekivao da će Hrvati pristati na to da se ugasi sisačka rafinerija i da pristanemo na biorafineriju. Dat ćemo vam mrvice i vi se nemojte buniti. To mi je sve djelovalo kao obrana MOL-a. On je iznio velike primjedbe na hrvatske političare, tu se s njim slažem, ali upravo su ti političari pogodovali tome da MOL može ostvarivati svoje državne interese”, rekao je.

Grmoja smatra da interesi MOL-a i Ine ne da nisu u skladu nego su suprotstavljeni.

'Mol je nezakonito stekao Inu'

“Riječ je o kompaniji iza koje stoji mađarski državni aparat. Mađarski mediji pišu da sam pobornik antimađarske retorike u hrvatskoj javnosti. Da je to pitanje samo jedne privatne kompanije, ne bi se time toliko bavili. Energetika je uvijek pitanje nacionalnog interesa, samo to u Hrvatskoj valjda nije slučaj. To je ono što je žalosno”, rekao je te dodao: “Kad se mađarski mediji osvrću na ono što se događa na Antikorupcijskom vijeću, sasvim je jasno da je u pozadini nešto drugo, ne žele izručiti niti Hernandija, država stoji iza njega iako je hrvatsko pravosuđe potvrdilo da je Ina stečena od strane MOL-a na nezakonit način davanjem mita Sanaderu.”

Osvrnuo se i na pojavljivanje Hrvoja Zekanovića na Antikorupcijskom vijeću. “HDZ je poslao provokatora, eto na što je spao. Na jednog Andreja Zekanovića koji nema sposobnosti izvesti neku diverziju, bio je riješen u pet minuta. On je valjda mislio da će cijelu sjednicu s kartonskim figurama izvoditi show, jedino mi je žao što svog kartonskog predsjednika nisam zadržao. Možda će mu trebati za sljedeće performanse”, rekao je.

U ponedjeljak svjedoče Štern i Petrović

Najavio je da će u ponedjeljak u 10 sati, Davor Štern i Siniša Petrović, bivši članovi Nadzornog odbora Ine sudjelovati na sastanku Antikorupcijskog vijeća.

“Mislim da će nam svi detalji pomoći da složimo cjelokupan kontekst u vezi Ine. Nakon svjedočenja Mayera i Vanđelića ima posla za naše institucije. Mi sad sigurno znamo tko su zlikovci u ovoj priči. Mi ne tvrdimo da su Mayer i Vanđelić heroji, ali je sasvim jasno da nisu zlikovci. Znamo tko su oni”, zaključio je.