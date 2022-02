Došlo je doba godine kada državni dužnosnici trebaju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa podnijeti svoje imovinske kartice. Zbog izmjena zakona, od ove godine tu obvezu mora ispuniti gotovo 4000 dužnosnika. Javnost je već doznala kako su predsjednik i premijer u 2021. imali nešto već plaće nego prije te kako su uspjeli više uštedjeti.

Poznato je i to da guverner HNB-a Boris Vujčić ima plaću veću od predsjedničke i premijerske zajedno, da je dodao nekretnina u vrijednosti 3,4 milijuna kuna, a dobio je i pola milijuna kuna nagrade za životno djelo na području financija. No, postoji osoba koja svakog mjeseca zaradi i više od Vujčića.

Riječ je o viceguverneru HNB-a, jednom od petero, Slavku Tešiji koji je zadužen za koordinaciju poslova sukcesije i reguliranje deviznog poslovanja. Njegova je neto plaća, prema podacima iz imovinske kartice, 49.010,34 kuna. Na njegove zdravstvene i mirovinske doprinose te druga davanja odlazi još 24.996,55 kuna. Vujčić, podsjetimo, prima 48.502 kune.

Bogata karijera u HNB-u

Tešija je rođen 23. veljače 1954. u Ludbregu. Diplomirao je 1981. na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, a magistrirao 2006. na smjeru Organizacije i menadžmenta na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu.

Prvi posao dobio je u Privrednoj banci Zagreb, a u HNB prvi puta dolazi 1983. kao viši devizno-monetarni inspektor. Godine 1994. postaje direktorom Direkcije za deviznu i kreditno-monetarnu inspekciju banaka, no na toj se poziciji zadržava svega godinu dana, jer odlazi na mjesto direktora Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. I ondje se zadržao godinu dana, pa se 1996. vratio u HNB, a od 1998. do 2014. je bio direktor Direkcije za platni promet s inozemstvom i međunarodne odnose s bankama.

U međuvremenu, 1999. je postao predstavnik Republike Hrvatske u Komisiji za bankarsku tehniku i praksu pri Međunarodnoj trgovačkoj komori, a na toj se poziciji zadržao punih 12 godina. Od 2014. je glavni savjetnik u Sektoru podrške poslovanja HNB-a, a 2017. je postao ovlašteni predstavnik Republike Hrvatske za sukcesiju financijske imovine i obveze bivše SFRJ. Iste je godine postao predsjednikom Nadzornog odbora humanitarne organizacije Dora, što je volonterski obavljao do rujna prošle godine. Sredinom srpnja 2018. Sabor ga je imenovao viceguvernerom HNB-a.

U njegovoj biografiji stoji i da je koautor većeg broja zakona iz područja gospodarstva te da je državnim institucijama, kao ovlašteni stalni sudski vještak za financije, bankarstvo te devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje davao stručna mišljenja u sudskim i arbitražnim sporovima. Bio je i u jednoj od dvije komisije koja je odlučivala o dizajnu kovanica eura.

Skupio malo imovine i automobila

No, s obzirom na bogatu karijeru i plaću koju ima, ono što piše u njegovoj imovinskoj kartici pomalo je neočekivano.

Od imovine ima kuću s okućnicom površine 270 kvadrata na zagrebačkoj Granešini koju je stekao nasljedstvom, ali i kreditom. Vrijednost kuće je prema njegovoj procjeni 1,6 milijuna kuna. Uz to ima i vikendicu od 65 kvadrata u Kaštel Starom, vrijednu 600.000 kuna, koju je stekao na isti način kao i kuću. Na obje je nekretnine vanknjižno upisan kao vlasnik.

Od pokretnina ima kombi Peugeot Partner iz 2003, vrijedan 25.000 kuna kojeg je stekao kreditom. U imovinskoj kartici navodi još i Ford Focus iz 2004. vrijedan 22.000 kuna, u vlasništvu svog djeteta, a koji je također kupljen na kredit.

Zadužio se gdje god je stigao

Kad smo već kod kredita, to je i najčudnija stavka u njegovoj imovinskoj kartici. Naime, od 2016. do danas nakupio je osam kredita ukupne vrijednosti 364.986,57 kuna, uz vrlo nepovoljne kamate koje se kreću između osam i 11 posto. Uz to je ove godine uzeo i pozajmicu od 50.000 kuna iz blagajne uzajamne pomoći.

Ali, to nije sve. U raznim trgovinama diljem Hrvatske uzimao je artikle "na veresiju“ i tako im ostao dužan ukupno 25.088 kuna.

Stoga ne čudi da usprkos basnoslovnoj plaći, viceguverner Tešija nema nikakvu štednju u domaćoj ili stranoj valuti, kao niti poslovne udjele, dionice i vrijednosne papire. U imovinskoj kartici navodi kako mu je supruga nezaposlena, no pravo je pitanje pokriva li mu HNB tolikim iznosom plaće sva dugovanja koja je napravio u proteklih nekoliko godina?