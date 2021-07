Urša Raukar-Gamulin ulaskom u Sabor postala je najbogatija zastupnica.

Uz mjesečna primanja od 36 tisuća kuna, zastupnica Možemo posjeduje tri stana i dvije kuće u Zagrebu, jedne vrijednosti preko 6, a druge 7 i pol milijuna kuna. Vikendicu ima i u Jelsi, a uz to dva poslovna prostora u Zagrebu, šume, vinograd, oranicu te umjetnine i zlatne poluge.

"Sve sam navela u imovinskoj, detaljno i transparentno. Mogla sam biti manje detaljna, mogla sam navesti manje vrijednosti, ali nisam jer se zalažem za transparentnost u javnoj upravi i javnim dužnostima i svojim primjerom želim tome doprinijeti. Imovina je stečena kroz nekoliko generacija moje obitelji'', izjavila je zastupnica Urša Raukar-Gamulin. A ta izjava dobiva na težini uzme li se u obzir da je potomak Ivana Kukuljevića Sakcinskog.

'Rekli su mi, ako se ti to ne tražiš natrag, uzet će to netko drugi'

A kako je otkrila za Večernji, da bi njena obitelj došla do nasljedstva, morala je proći dug put povrata nacionalizirane imovine.ov. Odlučila je krenuti u proces denacionalizacije još 1996., kad je to postalo moguće prema Zakonu o povratu imovine. Nije joj, kaže, tada imalo smisla tražiti imovinu koja je oduzeta prije 60 godina, no odlučila se na to nakon što su je potaknuli prijatelji i pravnici

"Rekli su mi, ako se ti to ne tražiš natrag, uzet će to netko drugi, neće to biti javno dobro. Stoga sam odlučila da ću se boriti da se ta imovina vrati u moju obitelj

Ipak nije joj uvjerljivo, da je baš ona najbogatija od svih koji su obveznici ispunjavanja imovinske kartice.

"Rekla bih da postoji mogućnost da su se imovine drugih prikazivale u nekom manjem vrijednosnom registru. Dok sam ispunjavala karticu, nisam željela prikazati aproksivativne ili podcijenjene vrijednosti niti sam razmišljala da će to prouzročiti toliko negativnih reakcija. Ispunjavala sam je sa željom da prikažem apsolutno sve što posjedujem kao primjer transparentnosti koja je nužna pri obavljanju javnih dužnosti", ponavlja.

Dodala da razumije negativne reakcije u dijelu javnosti kao posljedicu frustracija nepravdama i lošim upravljanjem u državi.

Grad bez pitanja porušio bakinu kuću 1986.

Šume u Klenovniku, koje je navela u kartici, otkrila je, dobila je natrag prije pet, šest godina nakon gotovo dvadeset godina sudskog procesa. Osvrnula se i na slučaj u kojem je nagodbom od Grada Zagreba dobila odštetu jer je kuća koju je njen otac naslijedio od svoje majke u Podsusedu srušena bez pitanja 1986. godine, pa je sud presudio u njenu korist nakon 25 godina procesa.

Ona je, inače, nasljednica Ivana Kukuljevića Sakcinskog koji je prije 178 godina održao prvi govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru. On je njezin prapradjed.

