NAJBOGATIJA OPĆINA U HRVATSKOJ: ‘Naša najveća prednost je što nismo politički obojeni’

Po broju turističkih noćenja, Medulin bilježi bolje rezultate od jadranskih bisera Zadra, Splita, Lošinja, Opatije i Umaga, a prošle godine su zabilježili prihode u iznosu 85 milijuna kuna.

U općini Medulin, na samom jugu Istre, životni standard i kvaliteta života kontinuirano rastu. Lokalna samouprava ulaže u komunalnu infrastrukturu i gospodarenje otpadom, grade se prometnice, ulaže se u kulturu, obrazovanje, socijalnu skrb i povijesno-kulturnu baštinu. Stoga ni ne čudi da je Medulin najbogatija hrvatska općina s proračunom od 180 milijuna kuna, koja se po indeksu razvijenosti nalazi ispred Grada Zagreba.

Po broju turističkih noćenja, Medulin bilježi bolje rezultate od jadranskih bisera Zadra, Splita, Lošinja, Opatije i Umaga, a prošle godine su zabilježili prihode u iznosu 85 milijuna kuna.

Vrijedni projekti

No, Medulin i dalje ulaže u velike projekte kako bi gostima mogli ponuditi nešto više od, za mnoge, tipične ponude sunca i mora. Jedan od takvih projekata je i 22 milijuna eura vrijedan Medulin Active park kojim se ova općina želi pozicionirati na mapi hrvatskih sportskih destinacija. Gradi se nogometni stadionm rekreacijski centar, teniski tereni, bazeni i hotel.

Kako piše Glas Istre, medulinski vrtić ima jedan od najkvalitetnijih programa na razini cijele države, tamošnji poljoprivrednici dobivaju konkretnu podršku zbog čega se nerijetko u blizini turističkih apartmana mogu vidjeti krave na ispaši.

Znaju posao

No, vrlo bitna stavka ulaganja u Medulinu su održivi razvoj i turizam koji žele graditi upravo na tom održivom razvoju. SVjesni su da, ako brojke turističkih noćenja i posjetitelja nastave raste, njhova mala općina to neće moći podnijeti pa tuirstičku strategiju žele preorijentirati na čitavu godinu.

‘Rekao bih prije svega da su za uspjeh zaslužni svi naši stanovnici i vrijedni ljudi koji se bave turizmom jer praktički ne znam osobu u Medulinu koja se ne bavi iznajmljivanjem apartmana ili kuće za odmor. Ponosni smo na naše prirodne vrijednosti koje su zasigurno najveći magnet za posjetitelje. Tajna uspjeha je i okupljanje kvalitetnih ljudi bez obzira na političko opredjeljenje, ljudi koji imaju zajednički interes, a to je kvalitetniji život naših stanovnika. Ne zamaramo se pričama je li netko lijevo ili desno, to nas ne zanima. Zanimaju nas novi vrtići, škole, briga o starijima, razvoj poljoprivrede i gospodarstva, sportski tereni, gradnja komunalne infrastrukture, to su naši prioriteti. Mislim da smo uspjeli stvoriti sinergiju svih političkih opcija i svi imamo zajednički cilj, a to je boljitak lokalne zajednice i bolji standard za sve naše mještane. Nažalost, percepcija političara je danas jako loša. Ljudi koji se bave politikom trebali bi davati sto posto sebe da bi doprinijeli zajednici i uvjeren sam da mi to činimo. Naša najveća prednost je što nismo politički obojeni’, rekao je za Glas Istre načelnik Goran Buić koji Medulin vodi nepuna četiri mandata.