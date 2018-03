U studenome, prosincu, siječnju, veljači i ožujku cijene ostaju iste.

Nacionalni park Plitvička jezera objavio je nove, više cijene ulaznica za posjetitelje. Poskupljenje ulaznica bilo je i najavljeno, no gotovo nitko nije očekivao da će ono biti toliko drastično.

Naime, cijene ulaznica za odrasle od 1. travnja do 30. lipnja te od 1. rujna do 31. listopada iznosit će 150 kuna, što je čak 40 kuna više od cijena koje su dosad bile na snazi.

U samoj špici sezone, točnije tijekom srpnja i kolovoza odrasli će za razgledavanje Plitvičkih jezera (do 16 sati) morati izdvojiti 250 kuna. Dakle, čak 70 kuna više od dosadašnjih 180 kuna. Studente će razgledavanje stajati 160 kuna, grupe studenata 160 kuna, a djecu od 7 do 18 godina 110 kuna.



Osim poskupljenja novitet na cjeniku je i uvođenje dvije vrste cijena – one za posjetitelje koji dolaze do 16 sati i one koji dolaze nakon 16 sati. Ta će odredba vrijediti samo u ljetnim mjesecima, a cijene ulaznica će nakon 16 sati biti znatno niže – 150 kuna za odrasle, studenti će plaćati 100 kuna, a djeca 50 kuna.

U studenome, prosincu, siječnju, veljači i ožujku cijene ostaju iste.

Primjena novog cjenika kreće od 8. travnja jer Plitvice 8. travnja slave 69. rođendan, pa će posjetitelji u tom “slavljeničkom tjednu” od 1. travnja do 8. travnja Nacionalni park moći posjetiti po cijeni od 50 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu.