NAJAM STANA ILI APARTMANA OGLAŠAVATE NA BOOKINGU ILI AIRBNB-U? Dobro pazite na ovo, inspekcija kreće u akciju i nema milosti

Inspektori imaju pristup eVisitoru pomoću kojeg otkrivaju ‘ilegalce’

Pojačani inspekcijski nadzor ugostitelja i iznajmljivača apartmana, soba i stanova tipično je za turističku sezonu. No, početkom sezone nadzor je više pojačan nego inače pa inspektori na “piku” imaju “ilegalce”. U tome će im pomoći i središnji informacijski sustav eVisitor na koji se prijavljuju svi kategorizirani objekti, a nekategorizirane apartmane tražit će i na rezervacijskim platformama kao što su Booking.com i Airbnb, potvrdili iz inspektorata za poslovni.hr.

“Povod za obavljanje inspekcijskog nadzora može biti i oglašavanje na platformama, kao što su Booking.com i Airbnb. Naime, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj”, pojašnjavaju u inspektoratu.

U kojoj će mjeri informacijski sustav eVisitor olakšati poslovanje malim iznajmljivačima?

Na obali ‘ordinira’ 52 inspektora

Za turističku inspekciju sistematizirano je ukupno 136 radnih mjesta, a zajedno s preuzetim djelatnicima Carinske uprave Ministarstva financija u ovom trenutku popunjeno je ukupno 97 radnih mjesta turističkih inspektora, piše poslovni.hr. Jadransku obalu za sada pokriva 52 inspektora i to kroz urede u Rijeci i Splitu te 16 pripadajućih ispostava.

K tome, za vrijeme udarne turističke sezone, “obalnim inspektorima” pomoći će i intepektori iz kontinentalnih županija. Inspektori imaju pristup eVisitoru pomoću kojeg otkrivaju “ilegalce”. Mehanizam je vrlo jednostavan, ako smještaj koji se oglašava na online platformama nije prijavljen na eVisitor, to je znak inspektorima da mogu u akciju. Poslovni.hr od iznajmljivača doznaje da za oglašavanje na platformama više nitko ne traži kategorizaciju.

Booking.com i Expedia to su tražili sve dok na hrvatsko tržište nije stupio Airbnb prije nekoliko godina. Anamarija Cicarelli, voditeljica savjetovališta za obiteljski smještaj iz Splita, ističe da je većina platformi za iznajmljivanje izgubila legitimitet jer ide na povjerenje oglašivača, bez dokaza. Osim toga, neki imaju iskustvo i da je moguće oglasiti nepostojeći smještaj. Novinari su pitali Booking.com kako je to moguće, i zašto ne traže dokaze o kategorizaciji, no ni nakon sedam dana nisu dobili odgovor.

