NAGRADE ZA SVE ONE KOJI SUDJELUJU U BORBI PROTIV COVIDA: Vlada donosi odluku o dodatku na plaće za liječnike

Vlada bi danas na sjednici trebala donijeti odluku kojom će svima koji sudjeluju u borbi protiv bolesti COVID-19 osigurati dodatak na plaće. To bi trebalo ispraviti i nepravdu onim liječnicima koji rade s oboljelima od koronavirusa, a ovih su dana dobili manje plaće. Nekima od njih to je smanjenje bilo i do 20 posto, javlja HRT.

Sjednicu Vlade koja bi trebala početi u 15 sati premijer Andrej Plenković ponovno će voditi iz izolacije.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika smatra da bi se, kada je riječ o nagradama za liječnike, trebalo ugledati na ostale zemlje Europske unije koje su svoje liječnike već nagradile.