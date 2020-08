NAGLA PROMJENA VREMENA ZA VIKEND: Nakon nekoliko jesenskih dana, temperature će se ponovno značajno penjati

U petak nas već očekuje drugačija slika te će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te osjetno toplije

Nakon osjetno hladnijih nekoliko dana, vrlo neobičnih za ovaj dio godine, za vikend možemo očekivati porast temperatura. Isto tako oslabit će i oborine, tako da oni koji su planirali provesti vikend na otvorenom možda neće morati otkaziva svoje planove.

Danas će tako još biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ponegdje su mogući i pljuskovu praćeni grmljavinom, javlja DHMZ.

Na kopnu će prijepodne uz više oblaka kiša biti češća, dok će vjetar na kopnu biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu se očekuje umjerena, ponegdje i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, a na jugu i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od 22 do 27, istoku i na Jadranu između 27 i 30 °C.

Porast temperatura

U petak nas već očekuje drugačija slika te će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te osjetno toplije.

Malo kiše tek rijetko može pasti u gorju, popodne i poneki pljusak u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti slab do umjeren, u gorju i jak, sjeveroistočni. Na Jadranu bura, pod Velebitom s olujnim udarima, a na krajnjem jugu sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25., dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 °C, u gorju i malo niža.

Temperature opet idu do 30 stupnjeva

U subotu nas očekuje slično vrijeme kao i u petak s nešto višim temperaturama. U jutarnjim satima moguća će biti kratkotrajna naoblaka, a temperature će se kako na kopnu tako i u na moru u nekim mjestima penjati i do iznad 30 stupnjeva.