Pred Nadzornim odborom Ine danas je odluka o imenovanju tri nova člana Uprave. Nakon što su još prije predloženi Hrvoje Šimunović i Miroslav Skalicki, Vlada je jučer predložila i trećeg člana, ekonomista Marina Zovka, člana Uprave Plinacra. Nadzorni odbor zakazan je za 15 sati.

“To (novi članovi Uprave, op.a.) ne može ništa riješit. To je sistem ‘drži vodu dok majstori’, krpanje onog što postoji. Za dugoročno rješenje treba imati vremena, volje i znanja. Promijenit će ljude koji i tako na toj funkciji ne mogu ništa napraviti. Neće se promijeniti model upravljanja jer to ne rade oni, to bi trebao Nadzorni odbor, no ni oni nisu za to kvalificirani, to bi trebala riješiti Skupština dioničara. Dva najveća dioničara, Vlada RH i MOL bi se trebali dogovoriti na koji način će nastaviti raditi. Promjena modela upravljanja, i da bude sad, bit će kozmetička promjena. Ovi novi ljudi, ja ne bih htio biti na njihovom mjestu, brzo će se naći u situaciji gdje će se morati usuglasiti, potpisati nešto s čim se neće slagati”, rekao je za N1 stručnjak za energetiku i bivši direktor u Ini Davor Štern.

Nikakv utjecaj

Novi članovi Uprave, prema njemu će biti fikusi.

“Oni će tamo biti, dobivati visoke plaće, ali objektivno, njihov utjecaj je nikakav.”

“Po meni oni nisu kvalificirani niti mogu promijeniti model upravljanja, to zahtijeva viši rang pregovora, pregovarača, nego što su članovi Uprave. Unutar Uprave se to ne može rješavati. A pogotovo dualizam upravljanja gdje su neprilagođeni ostalim članovima Uprave koji nisu ni zaposleni u INA-i, koji dolaze iz Budimpešte na sastanke… Dok se takve stvari ne riješe, a ne vidim da će se u budućnosti, ni za šest mjeseci ni za godinu, oni će biti i dalje samo igrači koji će sjediti, popunjavati mjesta i glumiti Upravu. Odluke se donose na drugim mjestima”, naglašava Štern.